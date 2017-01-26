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Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 84. yıl dönümü

26 Ocak 2017 Perşembe, 11:34
Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 84. yıl dönümü

GAZİANTEP (AA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 84. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Vali Vekili Halil Uyumaz, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Törene, Gaziantep Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, askeri ve mülki erkan, kamu kurum kuruluşları ile okulların temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

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