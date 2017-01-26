Suriyelilere kışlık malzeme yardımı

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HATAY (AA) - Çeşitli dernekler tarafından temin edilen 12 tır kışlık yardım malzemesi Suriye'deki Türkmendağı ve İdlib kırsalına gönderildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gönderilen yardım tırları, Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesine geldi.

Güveççi Mahallesi sınırında insani yardımlar için açılan noktaya indirilen malzemeler, sınırın diğer tarafında bekleyen araçlara yüklenerek Suriyelilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Sahil bölgesi yardım dağıtım sorumlusu Muhammed Kömürcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde gönderilen yardımlardan oldukça memnun olduklarını kaydetti.

Türk halkının 5 yıldır olduğu gibi bu yıl da zor günlerinde yanlarında olduğunu anlatan Kömürcü, "Türk Kızılayı, Rida Yetim ve Muhtaçlara Yardım Derneği, Yardımeli Derneği ve Eskişehir Günışığı Derneği tarafından gönderilen yardımların içerisinde kömür, odun, soba, battaniye, kıyafet, yatak ile kuru gıda ve un bulunuyor. Bunları Türkmendağı bölgesiyle sınır hattında kurulan çadırlara ve İdlib kırsalındaki köylere gönderdik." dedi.

Yayladağı sınırında, sadece çadırlarda yaşayanların sayısının 40 bine yaklaştığını vurgulayan Kömürcü, bölgeye yönelik yardımların devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



