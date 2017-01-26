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Endüstriyel Simbiyoz Konferansı ve Proje Pazarı

26 Ocak 2017 Perşembe, 11:40

BURSA (AA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından British Council iş birliği ve Newton-Katip Çelebi Fonu desteğiyle düzenlenen "Endüstriyel Simbiyoz Konferansı ve Proje Pazarı", 1 Şubat'ta yapılacak.

BEBKA'dan yapılan açıklamaya göre, 2014'ten beri yürütülen Endüstriyel Simbiyoz Programı ile bağımsız işletmelerin daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak kullanımı çerçevesinde bir araya getirilmesi, endüstriyel kaynaklı çevresel problemlerin önüne geçerek, ekonomik getiri sağlanması amaçlanıyor.

BEBKA Genel Sekreter Vekili ve Bursa Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, etkinliğin mevcut endüstriyel simbiyoz ağının genişletilmesi, araştırmacılar ile firmaların bölgesel ve ulusal bazda yürütülecek çalışmalar için de önemli bir kaynak olarak bu ağda yer alması amacı taşıdığını belirtti.

Tam gün sürecek konferansta İngiltere ve Türkiye'deki endüstriyel simbiyoz uygulamaları ve proje örneklerine ilişkin oturumlar yapılacağını ifade eden Kadiroğlu, şunları kaydetti:

"Endüstriyel simbiyoz çalışmaları kapsamında proje pazarı da gerçekleştirilecek. Endüstriyel Simbiyoz Proje Pazarı ile 'sürdürülebilir üretim' yaklaşımını destekleyen, Ar-Ge çalışmaları yapan, yeni ürün ve süreç geliştiren, çalışmalarını sanayiye aktarmak isteyen araştırmacılar, girişimciler ve sanayiciler gibi konunun bütün paydaşları bir araya getirilecek. Endüstriyel Simbiyoz Konferansı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek proje pazarında, atık yönetimi ve atıkların değerlendirmesi, kaynak yönetimi ve kirliliğin önlenmesi, enerji yönetimi ile bilgi, iletişim ve yönetim sistemleri gibi konularda poster sunumlarıyla projeler tanıtılacak. Bölgede bir ilk olacak Endüstriyel Simbiyoz Proje Pazarı'nda 56 proje başvurusundan seçilen 32 proje sergilenecek."

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