Latin Amerika ve Karayipler Zirvesi'ne "Trump" damgası

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BAVARO (AA) - Küba Devlet Başkanı Raul Castro, ABD'de Donald Trump yönetimi ile müzakereleri devam ettirmeye istekli olduklarını ancak bağımsızlıklarından ödün vermeyeceklerini açıkladı.

Dominik Cumhuriyeti'nin ev sahipliğindeki Latin Amerika ve Karayipler Zirvesi'nin gündeminde, Trump'ın göçmen ve ticaret politikaları ile ABD'nin önceki başkanı Barack Obama döneminde başlayan Küba-ABD ilişkilerindeki yumuşama sürecine ilişkin eleştiriler yer aldı.

Trump'ın "yasa dışı göçmenleri önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" amacıyla Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzaladığı açıklamasının ardından, zirvenin öngörülen gündemi de değişti.



Castro zirvede yaptığı konuşmada, Washington ile normalleşme müzakerelerini devam ettirmeye istekli olduklarını ancak ülkesinin bağımsızlığı ve egemenliğinden taviz vermeyeceğini ifade etti.

Castro, "Küba ve ABD medeni bir şekilde birlikte yaşayabilir ve iş birliği yapabilir." dedi.

El Salvador Devlet Başkanı Salvador Sanchez Ceren, ülkesinin Trump'ın hamlelerine karşı gerekli önlemleri alacağını dile getirirken, zirveye katılan diğer liderler de göç meselesinin bir suç haline getirilmesine karşı çıkacaklarını ve göçmen haklarını savunacaklarını taahhüt etti.

Şili, Meksika ve Kolombiya devlet başkanları zirveye son anda katılmayacaklarını açıklamıştı.



