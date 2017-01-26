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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin'de terör propagandasına tutuklama

26 Ocak 2017 Perşembe, 11:50

MARDİN (AA) - Mardin'de sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütünün propagandası yaptığı belirlenen F.B, hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adresinde yapılan aramada gözaltına alınan F.B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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