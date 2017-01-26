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"Eto'o konusu kapandı"

26 Ocak 2017 Perşembe, 11:58


ANTALYA (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kamerunlu yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarıyla ilgili, "Eto'o konusu kapandı. Bundan sonra bir şey olacağını zannetmiyorum." dedi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında Samuel Eto'o hakkında çıkan transfer haberlerini yalanlayan Çalımbay, "Eto'o konusu kapandı. Bundan sonra bir şey olacağını zannetmiyorum. Onu konuşmaya bile gerek yok. Biz artık lige odaklandık. Zaten bir haftadan az bir süre sonra transfer dönemi de bitiyor. Yaptığımız 3 transfer var. Bunların yanına 1-2 oyuncuyu katmak istiyoruz ama istediğimiz gibi olmayınca transferi durdurduk. Belki yurt dışından bir tane yerli arkadaşımız gelebilir. O da daha belli değil." diye konuştu.


- "Hedefimiz ilk 10 içerisinde olmak"


Ligin ikinci yarısına, aldıkları iki deplasman galibiyetiyle iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok iyi bir bütünlük yakaladık. Bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Tek amacımız, geldiğimiz günden beri yakaladığımız mükemmel istikrarı sezon sonuna kadar devam ettirmek. Bütün gayemiz bu. Hedefimiz ilk 10 içerisinde olmak. Neresinde oluruz bilemiyorum ama inşallah iyi bir yerinde oluruz."

Çalımbay, gelecek yıl için düşüncelerinin çok farklı olduğunu kaydederek, "Gidişattan, oyuncu arkadaşlarımızdan çok memnunum. Aldığımız iki galibiyetle lig bitmiyor. Daha çok kritik ve önemli maçlar oynayacağız. Ligin altı üstü çok karışık. Baktığınız zaman bütün takımlar transferler yapıyorlar. Kadrolarını güçlendiriyorlar. Her maç, her takım için önemli. Öyle kolay geçecek bir maç bundan sonra oynanmayacak. Biz de bunu biliyoruz ona göre tedbirlerimizi aldık." şeklinde konuştu.


- "Lig uzun bir maraton"


Devre arasındaki transferlerin iyi olduğunu ifade eden Çalımbay, bu transferlerden Salih Dursun'un Osmanlıspor karşısında çok seri ve istedikleri şekilde oynadığını, bu oyuncunun takıma faydalı olacağını gösterdiğini söyledi.

Rıza Çalımbay, diğer transferlerin de fırsat yakalayacağını aktararak, "Onlara da ihtiyacımız olacak. Lig uzun bir maraton. Önemli olan yakaladığımız istikrarı sonuna kadar sürdürmemiz. Bunu devam ettirmek için de ne olursa olsun çok çalışıp, mücadele edip hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz. Tek düşüncemiz bu." ifadelerini kullandı.

Hafta sonu yapacakları Antalya derbisinde, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacaklarını hatırlatan Çalımbay, rakiplerinin ligde çıkışa geçmek istediğini ve karşılaşmanın kolay geçmeyeceğini bildiklerini dile getirerek, "Bu maçı kazanmak için Osmanlıspor ve Gaziantepspor maçlarındaki oyundan çok daha iyi bir futbol ortaya koymamız gerekiyor. Taraftarlarımıza çok ihtiyacımız olacak." değerlendirmesini yaptı.

Teknik direktör Çalımbay, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedeflerinin olup olmadığı yönündeki soru üzerine, göreve başladığında sonuncu sırada olduklarını, çok önemli ve kritik maçlar kazandıklarını anımsattı.

"Pes etmedik ve buralara kadar geldik. Nereden geldiğimizi çok iyi biliyoruz." diyen Çalımbay, "Onun için de havaya girdiğimiz falan da yok. Asıl hedefimiz seneye. Şimdi iskelet bir kadro oluşturduk. Seneye birkaç çok iyi takviyeyle bambaşka bir takım olur. O zaman hedefleri daha rahat konuşabiliriz." diyerek sözlerini tamamladı.


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