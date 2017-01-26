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ANKARA (AA) - Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü Levent Şahin, mart ayında teknokatalog uygulamalarının başlayacağını belirterek, "Teknokentlerde faaliyet gösteren firmalara çok cazip koşullarla burada yer vereceğiz ve kamu alımlarından pay almalarını sağlayacağız." dedi.

DMO, tedarik ettiği ürünlerde yerlilik oranını artırmak ve KOBİ'lerin ekonomiye daha fazla katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla OSTİM'de Sektör Buluşmaları Toplantısı düzenledi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesinin (OSTİM OSB) ev sahipliğindeki etkinlikte konuşan DMO Genel Müdürü Levent Şahin, Ofisin 2000'li yılların başlarında kapanması gündemde iken bugün toplam kamu alımları içindeki payının yüzde 15'e yaklaştığına işaret ederek, "Ancak bunun yeterli olduğunu düşünmüyoruz. DMO, özellikle yerli üreticiler için bir kaldıraç etkisi yapmalı." ifadesini kullandı.

Mevcut katalog sisteminde yerli ve yabancı ürünler olduğunu anlatan Şahin, KOBİ kataloğu ile yerli ürünlere avantaj sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

KOBİ kataloğundaki firmalar konusunda Ankara'nın pilot il olarak belirlendiğini söyleyen Şahin, özellikle OSTİM'in hem şehir hem de ülke ekonomisi açısından önemli bir bölge olduğunu dile getirdi.

Ar-Ge faaliyeti gösteren birçok firma bulunduğunu anlatan Şahin, "Üretilen bazı ürünlerin ticarileştirilmesi açısından sıkıntılar çıkıyor ve ürünler piyasaya çıkamayabiliyor. Geliştirilen ürünler de Türkiye açısından önemli ürünler. Bu kapsamda mart ayı gibi teknokatalog uygulamamız başlayacak. Teknokentlerde faaliyet gösteren firmalara çok cazip koşullarla burada yer vereceğiz ve kamu alımlarından pay almalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Şahin, Cazibe Merkezleri Kataloğunu da martta devreye sokacaklarını ve bu kapsamdaki yerli ürünlerle ilgili birtakım avantajlar getireceklerini bildirdi.

- "Kamu alımları sektörlerin güçlenmesi için önemli"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de hükümetin çok uzun zamandan beri kamu alımlarında yerli ürünlerin payının artırılmasına yönelik çalışmaları olduğunu söyledi.

Bu konuda 3 kez Başbakanlık genelgesi yayımlandığını hatırlatan Özdebir, buna rağmen ciddi bir dirençle karşılaştıklarını belirtti.

Kamu alımlarının bir sosyal politika aracı olduğuna dikkati çeken Özdebir, "Çünkü kamu en büyük alıcı ve bu alımları vasıtasıyla bazı alanlara kaynak aktarır. Sizden değil benden aldığı zaman ben zenginleşirim. Bu bir sosyal politika aracıdır ve bu anlamda kamu alımları, sektörlerin güçlenmesi, rekabetçiliğinin artması anlamında en önemli teşvik unsurlarından birisidir." dedi.

Özdebir, bu konudaki çabalarından dolayı Maliye Bakanı Naci Ağbal ve DMO Genel Müdürü Levent Şahin'e teşekkür etti.

OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın da kamu alımlarının sanayinin gelişmesi için önemli bir kaldıraç olduğunu dile getirdi. Bu anlamda DMO'nun alımlarının son derece önemli olduğuna işaret eden Aydın, "Türkiye'deki kamu alımlarına baktığımızda yıllık 148,4 milyar liralık satın alma yapılıyor. Bu çok ciddi bir rakam. Bu alımın bir kısmı DMO'ya nasıl aktarılabilir? Buna kafa yormalıyız." ifadesini kullandı.

Etkinlikte DMO yetkilileri, firma temsilcilerinin sorularını yanıtlayarak kataloglar hakkında bilgi verdi.