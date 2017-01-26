TÜBA Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak

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ANKARA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 2016 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanları (GEBİP), Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TEÇEP) ve Uluslararası Akademi Ödülleri'nin, 1 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "TÜBA Ödülleri Töreni"nde, sahiplerine verileceğini bildirdi.

Acar, yazılı açıklamasında, TÜBA Ödül Törenlerinin geçen yıldan itibaren Cumhurbaşkanlığı himayesine alınmasının, akademi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

TÜBA 2016 Akademi Ödüllerine Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Mardin, Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde Washington Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mary-Claire King, Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde ise California Berkeley Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Omar Yaghi'nin layık görüldüğünü kaydeden Acar, ödüllerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine verileceğini vurguladı.

Acar, tüm bilim alanlarında çalışan, sağlık bilimlerinde uzmanlık, diğer bilim dallarında doktora derecesine sahip, Türkiye'de çalışan veya çalışma kararını vermiş, 39 yaşını doldurmamış bilim insanlarına 2001 yılından bu yana verilen Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanları (TÜBA-GEBİP) Ödüllerini, 2016'da 17 farklı üniversiteden 31 bilim insanın kazandığına işaret ederek, böylece TÜBA-GEBİP kapsamında 404 bilim insanının ödüllendirildiğini aktardı.

TÜBA-Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TÜBA-TEÇEP) kapsamında doğa, mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanında 2016 yılında önerilen 146 eser arasından mühendislik ve sosyal bilimler alanından toplam 2 eserin "Telif ve Çeviri Eser Ödülü"ne, 4 eserin de "Telif ve Çeviri Kayda Değer Eser Ödülü"ne (Mansiyon) layık görüldüğüne değinen Acar, 2008'de başlatılan TÜBA-TEÇEP kapsamında ise bugüne kadar doğa, mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında ödüllendirilen eser sayısının 186'ya ulaştığına dikkati çekti.