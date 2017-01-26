26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Trabzon'da kültür sanat

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:28

TRABZON (AA) - Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) "Memurin Faslı" ve "Define Adası" oyunlarını beğeniye sunacak.

Coşkun Irmak'ın yazdığı, Uğur Keleş'in yönettiği "Memurin Faslı"nın dekoru Sertel Çetiner, kostümleri Fatma Sarıkurt, ışık tasarımı Nihat Bahar'a ait.

Fatma Kum, Emre Ön, Mert Hürol, Selin Poyraz ve Mahir Elvan'ın rol aldığı eser, geleneksel orta oyunu karakterlerinden Pişekar ve Kavuklu'nun çevresinden sahneye aktarılıyor.

Oyunun birinci bölümünde, memurun düşle gerçek arasındaki ince çizgiyi kaybetmesi, ikinci bölümünde eski zamanlarda vali olmak isteyen kişinin uğraşmadan emeline ulaşması ironik biçimde anlatılıyor. Üçüncü bölümde ise bir patlıcan mevzusuyla menfaatlerin "dört nala koşumu" seyirciye aktarılıyor.

Öğretmen-öğrenci, amir-memur, patron-işçi ve sevgililer arasındaki düzene sitemle, güldürü ögelerinin sıralandığı oyunda, ölen eşeğin insan olarak dirilmesi ve bir memurun hayatının eskiden ne kadar zor olduğu gibi konular da ele alınıyor.

Oyun, bugün, yarın ve 28 Ocak Cumartesi günü seyircilerin beğenisine sunulacak.

TDT çocuk oyunu "Define Adası"nın prömiyerini yapacak.

Robert Louis Stevenson'un yazdığı, Berna Kılınçer ve Kerim Değermenci'nin Türkçeye çevirdiği oyunun yönetmenliğini Muzaffer Kırıkkalp üstleniyor.

Dekoru Cenk Oral, kostümleri Özge Akarsu, ışık tasarımı ise Nihat Bahar'a ait iki perdelik oyunun müziklerini Yusuf Yalçın hazırladı.

Kukla tasarımı ve uygulaması Ayten Öğütcü tarafından yapılan oyunda, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Mahir Elvan, Gürkan Erarslan, Elvan Tibukoğlu, Bilal Hüseyinoğlu, İsmet Yanıkoğlu, Merve Soyalp, Aykut Güner, Dilek Albayrak, Kader Sarı ve Vural Özcelep rol alıyor.

Efsanevi korsan kaptan Flint'in sakladığı define haritasını bulan Jim Hawkins ve haritayı ele geçirmek için onun peşine düşen uzun John Silver ve kaptan Flint'in eski tayfalarının hikayesi anlatılıyor.

Oyunun prömiyeri 31 Ocak saat 19.00'da Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Oyun, 1 Şubat'ta da çocukların beğenisine sunulacak.

İLGİLİ HABERLER

Kızlar Manastırı'nda restorasyon yeniden başladı
YEREL

KIZLAR MANASTIRI'NDA RESTORASYON YENİDEN BAŞLADI

Kızlar Manastırında restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı
YEREL

KIZLAR MANASTIRINDA RESTORASYON ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANDI
TESOB Başkanı Kara: &quot;Aracılar devreden çıkacak, sebze ve meyve ucuzlayacak&quot;
YEREL

TESOB BAŞKANI KARA: "ARACILAR DEVREDEN ÇIKACAK, SEBZE VE MEYVE UCUZLAYACAK"
TESOB Başkanı Kara:
YEREL

TESOB BAŞKANI KARA:
Yomra Ak parti gençlik kollarından başkan Sağıroğlu'na teşekkür ziyareti
YEREL

YOMRA AK PARTİ GENÇLİK KOLLARINDAN BAŞKAN SAĞIROĞLU'NA TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçına hazır
YEREL

TRABZONSPOR, ATİKER KONYASPOR MAÇINA HAZIR
Trabzon'da FETÖ soruşturması
YEREL

TRABZON'DA FETÖ SORUŞTURMASI
&quot;Trabzonspor, çok büyük bir kulüp&quot;
YEREL

"TRABZONSPOR, ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu:
YEREL

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÜMRÜKÇÜOĞLU:
Trabzon'da hayırseverlerden yaşlı ve engellilere yardım
YEREL

TRABZON'DA HAYIRSEVERLERDEN YAŞLI VE ENGELLİLERE YARDIM
Hayırsever vatandaşlardan hasta ve yaşlılar için Büyükşehir Belediyesine cihaz yardımı
YEREL

HAYIRSEVER VATANDAŞLARDAN HASTA VE YAŞLILAR İÇİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE CİHAZ YARDIMI
Trabzon'da KOBİ'ler 24 milyon lira kredi kullanacak
YEREL

TRABZON'DA KOBİ'LER 24 MİLYON LİRA KREDİ KULLANACAK

Of-Çaykara karayolundaki 'Bölümlü Köprüsü' hizmete girdi
YEREL

OF-ÇAYKARA KARAYOLUNDAKİ 'BÖLÜMLÜ KÖPRÜSÜ' HİZMETE GİRDİ
Rodallega, Trabzon'a geldi
YEREL

RODALLEGA, TRABZON'A GELDİ
KTÜ'ye 3'ü profesör 16 akademisyen alınacak
YEREL

KTÜ'YE 3'Ü PROFESÖR 16 AKADEMİSYEN ALINACAK