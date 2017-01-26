Trabzon'da kültür sanat

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TRABZON (AA) - Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) "Memurin Faslı" ve "Define Adası" oyunlarını beğeniye sunacak.

Coşkun Irmak'ın yazdığı, Uğur Keleş'in yönettiği "Memurin Faslı"nın dekoru Sertel Çetiner, kostümleri Fatma Sarıkurt, ışık tasarımı Nihat Bahar'a ait.

Fatma Kum, Emre Ön, Mert Hürol, Selin Poyraz ve Mahir Elvan'ın rol aldığı eser, geleneksel orta oyunu karakterlerinden Pişekar ve Kavuklu'nun çevresinden sahneye aktarılıyor.

Oyunun birinci bölümünde, memurun düşle gerçek arasındaki ince çizgiyi kaybetmesi, ikinci bölümünde eski zamanlarda vali olmak isteyen kişinin uğraşmadan emeline ulaşması ironik biçimde anlatılıyor. Üçüncü bölümde ise bir patlıcan mevzusuyla menfaatlerin "dört nala koşumu" seyirciye aktarılıyor.

Öğretmen-öğrenci, amir-memur, patron-işçi ve sevgililer arasındaki düzene sitemle, güldürü ögelerinin sıralandığı oyunda, ölen eşeğin insan olarak dirilmesi ve bir memurun hayatının eskiden ne kadar zor olduğu gibi konular da ele alınıyor.

Oyun, bugün, yarın ve 28 Ocak Cumartesi günü seyircilerin beğenisine sunulacak.

TDT çocuk oyunu "Define Adası"nın prömiyerini yapacak.

Robert Louis Stevenson'un yazdığı, Berna Kılınçer ve Kerim Değermenci'nin Türkçeye çevirdiği oyunun yönetmenliğini Muzaffer Kırıkkalp üstleniyor.

Dekoru Cenk Oral, kostümleri Özge Akarsu, ışık tasarımı ise Nihat Bahar'a ait iki perdelik oyunun müziklerini Yusuf Yalçın hazırladı.

Kukla tasarımı ve uygulaması Ayten Öğütcü tarafından yapılan oyunda, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Mahir Elvan, Gürkan Erarslan, Elvan Tibukoğlu, Bilal Hüseyinoğlu, İsmet Yanıkoğlu, Merve Soyalp, Aykut Güner, Dilek Albayrak, Kader Sarı ve Vural Özcelep rol alıyor.

Efsanevi korsan kaptan Flint'in sakladığı define haritasını bulan Jim Hawkins ve haritayı ele geçirmek için onun peşine düşen uzun John Silver ve kaptan Flint'in eski tayfalarının hikayesi anlatılıyor.

Oyunun prömiyeri 31 Ocak saat 19.00'da Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Oyun, 1 Şubat'ta da çocukların beğenisine sunulacak.