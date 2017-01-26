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ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Adli Veri Bankası Türkiye'nin suç haritasını ortaya çıkaracak, yargının, yargıda görev yapan hakim ve savcıların, davaların, ihtilafların tomografisini çekecek." dedi.

Bozdağ, "Adli Veri Bankası Tanıtım Töreni"nde yaptığı konuşmada, adalet ve yargı politikaları bakımından önemli olan "Adli Veri Bankası Projesi"nin hayata geçirildiğini söyledi.

Adli Veri Bankası'nı "adli Google" olarak nitelendiren Bozdağ, veri bankasının Türkiye'nin geleceğinde daha güvenli bir adalet mekanizmasını oluşturmak bakımından önemli sonuçlar ortaya koyacağına işaret etti.

Bozdağ, Adli Veri Bankası'nın Türkiye'nin suç haritasını ortaya çıkaracağını, yargının, yargıda görev yapan hakim ve savcıların, davaların, ihtilafların tomografisini çekeceğini ifade etti.

Suçların hangi bölgelerde, hangi saatlerde işlendiğine dair bilgilerin veri bankasından alınabileceğini aktaran Bozdağ, suçların yoğunlaştığı yerlerde de suçların işlenmesindeki zeminin ortadan kaldırılmasına dönük çalışmalar yapılabileceğini anlattı.

Adli Veri Bankasının hükümet ve adalet politikalarının belirlenmesinde önemli görev üstleneceğinin altını çizen Bozdağ, Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türk yargısının bugüne kadar olduğundan çok farklı bir duruş ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Yargının anayasaya, kanunlara, hukuk devletine, milli iradeye, milli iradenin seçtiklerine sahip çıktığını vurgulayan Bozdağ, yargının demokrasiye ölümüne sahip çıktığını belirtti.

- "Soruşturma ve davalarla ilgili hedef süreleri belirlenecek"

Hukuka sahip çıkan bir yargının bulunduğunu ifade eden Bozdağ, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Bozdağ, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Yargıyı işgal eden, milletin yargısını FETÖ'nün yargısına dönüştürmek isteyen, tarafsızlığını yitirmiş, bağımsızlığını kaybetmiş yargı görevlilerinin devletine ve anayasal düzenine sadakat vasfını yitirdiği gerekçesiyle yargı içerisinde de bir ayıklanmaya gidilmiştir. Bugüne kadar 3 bin 581 hakim ve savcının, 4 bin 235 yardımcı personelin meslekten uzaklaştırılmasına karar verilmiştir. Bu, milletin yargısı vasfını, hukuk devletini koruma ve yargının bağımsızlığına, tarafsızlığına önem verme bakımından son derece önemli, tarihi bir adımdır."

Yargının hesap verilebilirliğini ve güvenini artırmak amacıyla marttan itibaren "Adliye Faaliyet Raporları" projesinin hayata geçirileceğini bildiren Bozdağ, böylece yargının halkın denetimine açılacağına vurgu yaptı.

"Yargıda Zaman Yönetimi Projesi"nde de sona gelindiğini aktaran Bozdağ, soruşturma ve davalarla ilgili hedef sürelerin belirleneceğini söyledi.

Bozdağ, davaların yıllarca sürdüğü dönemin kapanacağını, makul sürede yargılama dönemine geçileceğini anlattı.

Vatandaşa, şikayetinin kaç gün içerisinde iddianameye dönüştürüleceği, davanın kaç günde bitirileceğine dair belgeler verileceğini bildiren Bozdağ, böylece hakim ve savcıların, mahkemelerin vatandaşa karşı işi zamanında bitirme konusunda taahhütte bulunacağını dile getirdi.

Cumhuriyet tarihinin en önemli yargı reformu niteliğindeki İstinaf Mahkemelerinin 20 Temmuz 2016'da faaliyete geçtiğini anımsatan Bozdağ, bir yandan darbeyi yaşayan Türkiye'nin hukuk devleti bakımından önemli bir reformu gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

- "Hakim ve savcı sayıları arttı"

Hakim ve savcı sayılarında, mahkeme sayılarında ciddi artışlar olduğunu dile getiren Bozdağ, "2002'de 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayımız, bugün itibarıyla 15 bin 943'e çıktı. Yaklaşık yüzde 70 artış. Bundan meslekten uzaklaştırılan 3 bin 500 civarında hakim ve savcı sayısı hariç. Onlar olduğunda tabii bu rakamın daha yukarıda olduğunu ifade etmek isterim. Adli yargıda 2002'de 3 bin 581 mahkeme varken şu anda 6 bin 201 mahkeme oldu. Mahkeme sayısında yüzde 73 artış oldu." diye konuştu.

Bozdağ, Adli Tıp Kurumunun 2002'de 6 olan grup başkanlığının şu anda 9'a ulaştığını bildirdi.

Türkiye genelinde yapılan adliye binaları hakkında da bilgi veren Bozdağ, 2002'den bu yana 223 adalet sarayını faaliyete geçirdiklerini aktardı.

Yargıda sosyal devlet anlayışı konusunda da önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayan Bozdağ, belli ceza gerektiren suçlarda mağdurlara ilk defa avukat desteği veren adımlar atıldığını söyledi.

Hukuk yargılamalarında adli yardımın kapsamının genişletildiğini ifade eden Bozdağ, adli yardımda bütçe artışı yapıldığını kaydetti.

Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk müessesinin hukuka kazandırıldığını belirten Bozdağ, iş uyuşmazlıklarını arabuluculukla çözen kanun tasarısını da ilerleyen günlerde Bakanlar Kuruluna göndermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

- "Yargıya güvende istediğimiz noktada değiliz"

Yargı alanında önemli değişiklikler ve reformlar yapıldığını vurgulayan Bozdağ, "Yargı alanında, milletimizin yargıya olan güveninde istediğimiz noktada olamadığımızı buradan ifade etmek isterim. Burada da üzüntülüyüz. Ama yargıya dönük yaşanmışlıklara, yapılan saldırlara, eleştirilere baktığınızda belki hiçbir kurum yargı kadar eleştirilmedi. Bu da yargıyı yıpratan bir durum. Bu yargıyı yıpratan durumları azaltmak maksadıyla Basın Sözcülüğü müessesini hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Gazetede ve internette çıkan yanlış haberlerin doğru şekilde anlatılması amacıyla Basın Sözcülüğü birimini kurduklarını aktaran Bozdağ, yanlış bilgilendirmelerin yargıyı yıpratmasını önlemek için de önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Adalet Bakanı Bozdağ, "Önümüzdeki dönemde atacağımız her adım yargıya olan güveni daha ileri noktaya çekmek, yargı hizmetlerinden memnuniyeti daha ileri noktalara taşımak bakımından önemli olacaktır. 2002'de yargı hizmetlerinden memnuniyet yüzde 45 iken şu anda 50,4'e çıktı ama yargıya güven noktasında sıkıntımız var. Bütün hedefimiz bu sıkıntıyı, milletimizin güven duyduğu bir yargı oluşturacak şekilde değiştirerek yola devam etmek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



