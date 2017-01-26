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Adli Veri Bankası Tanıtım Töreni

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:28

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "İsim vermeyeceğim, bir dinleme yapılıyor, benim en yakınımdaki insan için. Bunu bir şekilde ben öğreniyorum. İçişleri Bakanı'na, o dönemdeki, söylüyorum, diyorumki 'böyle bir dinleme var.' Gidiyor ilgili birime, diyor ki 'böyle bir şey yok'. Adalet Bakanı'na söylüyorum, 'böyle bir şey var' gidiyor, diyorki 'efendim böyle bir şey yok'. 'Olmaz, gidin bir daha bakın' diyorum. Bir daha bakıyorlar yine bir şey yok. UYAP'a bakıyorlar, UYAP'ta yok, polisin dosyalarına bakıyorlar orada yok. İki gün sonra bu dinleme kesiliyor." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Adli Veri Bankası Tanıtım Töreni"nde yaptığı konuşmada, "Erken karar verip, erken hüküm vermenin getireceği sıkıntıları sizler, bizlerden iyi bilirsiniz. İstersiniz ki terazinin iki kefesi de eşit olsun, adaletin esasıdır, düzenidir." ifadesini kullandı.

Ancak vatandaş tarafından bakıldığında, geciken adalette yargıya olan güveninin azaltıldığına işaret eden Yıldırım, bunun için adalet saraylarının yapıldığını, ancak alınacak kararların hepsinden daha önemli olduğunu, bunun da çok iyi bilindiğini kaydetti.

Yıldırım, bugün adliye saraylarının, bulundukları il ve ilçenin en gösterişli ve itibarlı binaları haline geldiğini belirterek, "Adalet devletin temeli, adalet olmayınca hiçbir şey olmaz. Onun için ülkemizin en acil konusu, adalete hak ettiği itibarı kazandırmaktır." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşın beklentisinin soruşturma ve kovuşturma olduğunu vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yargı, soruşturmayı polise havale etmiş, kovuşturmayı da bilirkişiye havale etmiş. Bunun adına da 'yargı' diyorlar. Böyle değil, bu haksızlık. Soruşturmanın, neden polise, kolluğa havale ettiği kanaati var? 17 Aralık'ta biz bunu gördük. 17 Aralık'taki dosyalardan savcıların en son haberi oldu. Polis, birisi isimsiz, imzasız ihbarda bulunuyor, bu masada oturan. Yanındaki masada oturan da onu alıyor, sınırsızca dinlemeler, sınırsızca hukuka uymayan delil toplamalar sonunda şu kadar dosya oluyor, gidiyor savcıdan toptan bir olur alıyor, ondan sonra da işlem başlatıyor. Bu yargı, yargı değildir. Bu yol, yol değil. İşte bunlar, sonunda ortaya çıktı, 17 Aralık'ta bütün foyaları ortaya çıktı."

- "Bir dinleme yapılıyor, benim en yakınımdaki insan için"

Başbakan Yıldırım, "İsim vermeyeceğim, bir dinleme yapılıyor, benim en yakınımdaki insan için. Bunu bir şekilde ben öğreniyorum. İçişleri Bakanı'na, o dönemdeki söylüyorum, diyorum ki 'böyle bir dinleme var.' Gidiyor ilgili birime, diyor ki 'böyle bir şey yok.' Adalet Bakanı'na söylüyorum, 'böyle bir şey var' gidiyor diyor ki 'efendim böyle bir şey yok.' 'Olmaz, gidin bir daha bakın' diyorum. Bir daha bakıyorlar, yine bir şey yok. UYAP'a bakıyorlar, UYAP'ta yok, polisin dosyalarına bakıyorlar orada yok. 2 gün sonra bu dinleme kesiliyor. Sonra ikinci hakimlikten yapılan bu dinleme, dördüncü hakimlikten tekrar başlıyor. Bu sefer tekrar arkadaşları yola çıkarıyoruz, gidip geliyorlar yine bir şey yok. O dosya 17 Aralık'ta önümüze çıkan dosya. Ne UYAP'a koyuyor ne kollukta bir soruşturma numarası veriyor, tamamen masa altı, çekmece altı bir çalışma. Yani yasa dışı bir yasal işlem. Bu camiaya yakışır mı? Bu camianın itibarını aşağıya çeken, onlarca olay yaşadık geçmişte. Allah'a şükür bunlar geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz'un Türkiye için her bakımdan bir milat olduğunu ifade eden Yıldırım, "O gece savcılarımızın, elimizdeki vatansever askerlerimizle, polislerimizle, emniyet müdürlerimizle beraber aynı anda gözaltıları başlattılar. İşte o zaman bu alçaklar, asker kılığındaki teröristler bir kez daha gördüler ki bu ülkenin vatansever evlatları, FETÖ'cülere, bölücülere bu ülkeyi asla teslim etmiyor." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, bu vesileyle o karanlık gecede aydınlık Türkiye'nin kahramanlarını, bu yolda hayatını seve seve veren şehitleri rahmet ve şükranla andı, gazilere hayırlı, uzun ömürler diledi.

Ayrıca savcıların da 15 Temmuz'da çok güzel iş yaptığına işaret eden Yıldırım, "Ciddi bir başarı, bu darbenin başarıyla alt edilmesinde büyük gayret gösterdiler. Kendilerine de teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

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