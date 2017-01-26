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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:29

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında emniyet müdürü ve komiserlerin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen emniyet müdürü M.K, komiserler D.Ö ve M.M, polis memuru M.Ş ile kapatılan FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı belirlenen F.D gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından, mahkemeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.


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