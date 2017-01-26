Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında emniyet müdürü ve komiserlerin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen emniyet müdürü M.K, komiserler D.Ö ve M.M, polis memuru M.Ş ile kapatılan FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı belirlenen F.D gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından, mahkemeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.



