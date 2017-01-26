Kaçak akaryakıtı toprak altına sakladılar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KARS (AA) - Kars'ta düzenlenen operasyonda, toprak altındaki depoya sakladıkları 6 bin 650 litre kaçak akaryakıt ile çeşitli kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalıştıkları öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yapıldığı belirtilen Kars-Ardahan karayolundaki bir dinlenme tesisine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurda sokulan ve toprak altındaki depoda saklanan 6 bin 650 litre kaçak akaryakıtın yanı sıra tuvalete gizlenen yasa dışı yollardan ülkeye sokulan 3 bin 320 paket sigara, 70 şişe içki, 338 parfüm ile çeşitli markalarda 486 adet kozmetik malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el koyan polis, olayla ilgili Y.E. ile A.A'yı gözaltına aldı.

Kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışmakla suçlanan şüpheliler, sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.



