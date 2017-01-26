Rize'deki FETÖ iddianameleri kabul edildi

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RİZE (AA) - Rize'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında polislikten ihraç edilen 28 sanık hakkında hazırlanan 3 ayrı iddianame kabul edildi.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgütün şifreli haberleşme sistemi Eagle ve ByLock kullanmak" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle hazırlanan her biri 76, 61 ve 59 sayfalık iddianameler 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan ve çoğu emniyetten ihraç edilmiş eski polis 28 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

İddianamelerde, eski emniyet mensuplarının örgütün haberleşme sistemi ByLock ve Eagle üzerinden haberleştikleri, örgüte destek sağladıkları, örgütün emniyet mensupları ile bağlantılarını sağlayarak toplantı yaptıkları da yer aldı.

Rize'de darbe girişiminin ardından hazırlanan beş ayrı iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş oldu.