ABD Savunma Bakanı'nın ilk yurt dışı ziyareti Güney Kore'ye

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SEUL (AA) - Güney Kore, ABD'de yeni göreve gelen Savunma Bakanı James Mattis'in ilk yurt dışı ziyaretini ülkelerine yapacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mattis'in ziyareti, ABD'nin Güney Kore'nin savunmasına ve iki ülke arasındaki ittifaka bağlılığının yanında Kore Yarımadası'na ve Asya Pasifik bölgesine verdiği önemin göstergesidir." denildi.

Emekli bir deniz piyadesi generali olan 66 yaşındaki Mattis'in gelecek hafta yapmayı planladığı ziyaretin, iki ülke arasındaki ittifakın geleceğine dair son dönemde ortaya çıkan endişeleri giderici bir etki yaratacağı tahmin ediliyor.

Trump'ın seçim kampanyası sırasında Güney Kore'nin ABD koruması için daha fazla para ödemesi gerektiğine dair yaptığı yorumlar Seul yönetiminde kaygı yaratmıştı.

Mattis, bu ay Kongre'deki görev onay oturumu sırasında Kuzey Kore'nin nükleer silahlanma çabalarının yarattığı tehdit karşısında "Her türlü tedbirin masada olması gerektiğini" ifade etmişti.

2006 yılından bu yana sürdürdüğü nükleer silah denemeleri sebebiyle uluslararası yaptırımlara maruz kalan Pyongyang yönetimi, bir süre önce kıtalar arası güdümlü füze denemesi yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.