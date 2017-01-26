Süleymaniye Kayak Merkezi Proje Değerlendirme Toplantısı

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Valisi Okay Memiş, tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde 20 milyon liraya yapılması planlanan kayak merkezinin faaliyete geçmesi ile kentte önemli bir değişim yaşanacağını söyledi.

Memiş, Süleymaniye Mahallesi'ndeki Valilik Ofisi'nde düzenlenen, Süleymaniye Kayak Merkezi Proje Değerlendirme Toplantısında yaptığı konuşmada, mahallede yüzlerce yıl Müslüman Türkler ve gayri müslimlerin bir arada huzur içinde yaşadığını belirtti.

Uzun yıllardır Süleymaniye Mahallesi'nde kayak merkezi kurulmasının hayal edildiğini vurgulayan Memiş, "Bu nedenle ilimizdeki tüm ilgililerin bu toplantıya katılmasını istedim. Nasıl bir proje uygulanacağına bütün paydaşlarla birlikte karar vereceğiz. Bunun için de önce bunu başaracağımıza inanmamız lazım." dedi.

Memiş, 2017 yılının, Gümüşhane'nin hamle yılı olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Süleymaniye Mahallesi'nde yapılması planlanan kayak merkezi yaklaşık 20 yıldır konuşuluyor. Artık adım atmamız lazım. Süleymaniye'nin tarihi ve kültürel bir dokusu var. Kültür bir toplumun en önemli temelidir. Biz bu anlamda çok şanslı bir coğrafyada yaşıyoruz. Kültür, sanat ve turizmi Süleymaniye'de harmanlamak istiyoruz. Gümüşhane'ye özgü değerleriyle Süleymaniye'yi inşa edeceğiz. Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde 20 milyon liraya yapılması planlanan kayak merkezinin faaliyete geçmesi ile Gümüşhane'de önemli bir değişim yaşanacak. Ortada büyük bir risk yok. Biz bu kaynağı temin edebilecek durumdayız ve bu işe başlıyoruz. Süleymaniye'deki, Gümüşhane'deki değişimi fark edeceksiniz."

Gümüşhane'nin geleceğinin parlak olduğuna işaret eden Memiş, "Yeni Zigana Tüneli tek başına bir turizm potansiyeli. İnsanlar, Zigana Tüneli ile Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise en uzun ikinci tünelinden geçmiş olacak." diye konuştu.

Memiş, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne gelen Arap turistlerin oluşturduğu ekonomik girdiden pay almak istediklerini dile getirerek, "Devletimizin Gümüşhane'ye çok büyük yatırımları var. Son 14 yılda özellikle 6,5 milyar lira yatırım geldi. Türkiye'de en fazla tünel olan il, 52 tünelle Gümüşhane." değerlendirmesinde bulundu.

Köstere ile Gümüşhane şehir geçişinin maliyetinin 1 milyar lira olduğunu anlatan Memiş, "Türkiye'de en fazla gölet olan şehir de Gümüşhane. İlimizde 29 gölet inşaatı devam ediyor. Buna benzer çok sayıda yatırımımız var." dedi.

Toplantıya, Gümüşhane Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Erdem, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay ve ilgili kişiler katıldı.