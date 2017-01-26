Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) görevli 4'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yardımcı doçentler G.K, K.Ö, öğretim görevlisi H.E.A, araştırma görevlileri S.A.C, F.M.Y, idari personeller M.G, M.D, E.S, işçiler F.D, Y.C. ve C.T'yi gözaltına aldı.
FETÖ'nün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandıkları iddia edilen zanlılar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.