Mardin'deki müzelere ziyaretçi akını

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MARDİN (AA) - Mardin Müzesi ile Sakıp Sabancı Kent Müzesini 2016 yılında yerli ve yabancı olmak üzere 200 binin üzerinde turist gezdi.

Mardin Müzesini geçen yıl 150 bin, Sakıp Sabancı Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat Galerisini ise 61 bin kişi ziyaret etti. Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, AA muhabirine, müzelerin kentlerin tarihsel hafıza merkezleri olduğunu kaydetti.



Müzelerin geçmişin bugüne yorumlanmasında önemli rol aldığını belirten Erdoğan, "Çok güçlü ve değerli bir mirasa sahibiz. Bu mirasın günümüzde yaşayan toplumla bağının kopmaması için müzeye gidebilme alışkanlıklarının küçük yaştan itibaren kazandırılması gerekiyor." dedi.

Müze eğitim etkinlerini yaklaşık 6 yıldır sürdürdüklerini söyleyen Erdoğan, 2016 yılında Mardin Uçurtma Festivali ve Mardin Masalcılar Buluşması gibi etkinlikler düzenlediklerini, dezavantajlı öğrencileri müzeye davet ederek engelsiz bir müze olmak için büyük çaba gösterdiklerini belirtti.

Müzenin, Mardin'e gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yerlerinden biri olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:



"Geçen yıl müzemizin teşhiri yenilendi. Bu yeni teşhiri yerli ve yabancı olmak üzere 150 binin üzerinde kişi ziyaret etti. 10 binin üzerinde çocuk ise müze eğitim etkinliklerimize katılarak çeşitli eğitimler aldı. 2017 yılında bu etkinliklerimiz artarak devam edecek."



Müze olarak geçmişi algılayan, geçmişten kalan kültür varlıklarını değerli ve anlamlı bulan, bunları bilgi kaynağı olarak gören bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini anlatan Erdoğan, "Amacımız, geçmişin bilgilerini alan, yorumlayan ve bugünü geçmişle anlamlandırmaya çalışan bir nesil yetiştirmek." ifadelerini kullandı.



Kentin tarihi yerlerini gezen Melike Demir de Mardin Müzesini çok beğendiğini söyledi.



Bahar Artukoğlu ise müzelerde hem çocukların hem de büyüklerin faydalanacağı alanlar olduğunu aktararak, herkesi geçmişi öğrenmesi için müzeye davet etti.



Barış Çelik de müze eğitim etkinliklerini beğendiğini aktardı.