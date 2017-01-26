Doğu Karadeniz'de kış

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GİRESUN (AA) - Doğu Karadeniz'de soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Giresun İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Alucra'da 33, Çamoluk'ta 27 ve Şebinkarahisar'da 5 olmak üzere toplam 65 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

Açıklamada, köy yollarının yeniden açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Giresun Belediyesinden yapılan açıklamada ise kentte bugün öğleden sonra etkili olması beklenen kar yağışına karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığına işaret edildi.

Karla mücadele için iki greyder, kar küreme ve tuzlama aracı, 11 iş makinesi, 7 kamyonun hazır olarak bekletildiği kaydedilen açıklamada, personel sayısının da iki katına çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, sokak hayvanları için yem başta olmak üzere gerekli ihtiyaçlarının karşılanması için tüm hazırlıkların tamamlandığı vurgulanarak, buzlanmaya karşı 90 ton tuz ve 70 ton solüsyonun hazırda bekletildiği belirtildi.

- Gümüşhane

Gümüşhane’de etkili kar yağışının ardından Şiran'da 64, Köse'de 14 ve Kelkit'te 65 olmak üzere 143 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının ardından kapanan köy yollarında karla mücadele çalışmalarına başladı.

Karayolları yetkilileri ise kar yağışı sebebiyle Gümüşhane kara yolları ağında kapalı yol bulunmadığını bildirdi.

İkisu-Şiran ve Kostan Dağı-Yağmurdere yolunda ekiplerin hazır bekletildiğini kaydeden yetkililer, kar temizleme ve tuzlama çalışması yapılarak yolların açık tutulduunu ifade etti.

Karayolları yetkilileri, aşırı hız ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardıkları sürücülerden, araçlarında mutlaka zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

Gümüşhane Meteoroloji İstasyon Müdür Vekili Rıdvan Yılmaz, Gümüşhane ve ilçelerinde kar yağışının hafta sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Yılmaz, kent merkezine 4 santimetre kar yağdığını ifade ederek, hava sıcaklıkların gece sıfırın altında 5, gündüz ise 2 derece arasında değişeceğini belirtti.

- Bayburt

Bayburt genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı, özellikle ulaşımda aksamalara neden oluyor. Kar yağışı dolayısıyla kentte 30 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Özel İdare yetkilileri kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Kar yağışı nedeniyle Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgeleri güzergahındaki D-915 karayolu Kop Dağı Geçidi ile yine aynı güzergahtaki Bayburt-Gümüşhane arasında yer alan Vauk Dağı Geçidi'nde de ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ekipleri, her iki güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, Bayburt Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, Artvin'in Şavşat ilçesinde kardan dolayı ulaşıma kapanan 43 köy yolunda İl Özel İdare ekiplerince çalışma yürütülüyor.







