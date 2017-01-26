Bursa'daki cinayet davası

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BURSA (AA) - Bursa'da, geçen yıl birlikte yaşadığı kadın ve annesini tabancayla öldürdüğü öne sürülen polis memuruna 50 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Abbas Usta (42) ve maktul Sevda Uysal'ın kızı Gizem Karaca (22) ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Usta, ilk celsedeki savunmasını tekrarlayarak, Sevda Uysal ile evlenmeyi düşündüklerini ve birlikte yaşadıklarını söyledi.

Olay günü nikah yapacaklarını belirten Usta, Sevda Uysal iş yerinden dönmeyince yanına gittiğini anlattı.

Usta, iş yerine gittiğinde Uysal'ın evlenmek istemediğini söyleyip, başka bir arkadaşı T.U. ile kendisine silahla saldırdıklarını anlattı. Boğuşma sırasında T.U'nun Ayşe Şahin'i vurduğunu ileri süren Usta, "Boğuşmada silahı aldım ve o sırada Sevda'ya doğru ateş ettim. T.U, yeniden silahı elimden alıp kafama fırlattı. Daha sonra olay yerinden kaçtılar." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, kısa bir aradan sonra Abbas Usta'ya, öldürdüğü iki kişi için önce ayrı ayrı ömür boyu hapis cezası verdi. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan heyet, bu cezaları 25'er yıla indirdi. T.U'ya iftira attığı gerekçesiyle sanığa 10 ay hapis cezası verildi.

- Olay

Merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'nde, 19 Haziran'da tütün ürünleri satan Sevda Uysal ile iş yerine gelen Abbas Usta arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurulan Uysal ile annesi Ayşe Şahin ölmüş, sanık Usta olay yerine gelen meslektaşlarına teslim olmuştu.