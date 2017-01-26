Bulgurun "özellikleri" belirlendi

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ANKARA (AA) - Bulgurun tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, muhafaza edilmesi, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak üzere taşıması gereken özellikler belirlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Türk Gıda Kodeksi̇ Bulgur Tebli̇ği̇, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buğdaydan yapılan bulgurun tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, muhafaza edilmesi, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak üzere taşıması gereken özellikler belirlendi. Tebliğ kapsamında olmayan aşurelik buğday, seferkitel, şişe, firik gibi bulgur benzeri ürünler için ürün adı olarak "bulgur" ifadesi kullanılamayacak.

Kendine has renk, tat, koku ve görünüşteki bulgur, acılaşmış, ekşimiş, kokuşmuş, küflenmiş olmayacak, yabancı tat ve koku, böcek ve böcek parçaları ile kalıntıları, yumurtaları, hayvansal artıklar ve metal parçaları içermeyecek.

Pilavlık bulgur tane iriliğine göre pilavlık tane bulgur, iri pilavlık bulgur, pilavlık bulgur ve ince pilavlık bulgur olmak üzere dört, köftelik bulgurlar ise tane iriliğine göre köftelik bulgur ve köftelik ince bulgur olmak üzere iki gruba ayrılacak.

Söz konusu ürünlerde, katkı maddesi ve renklendiriciler ile aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılmayacak.

- Etikette buğday türü belirtilecek

Etiketlemede Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğindeki hükümler uygulanacak ve ürüne ait çeşit adı ve belirtilen tane iriliğine göre isimlendirme, etiket üzerinde belirtilecek. Köftelik bulgurlar için "kısırlık", köftelik ince bulgurlar için ise "çiğ köftelik" ifadeleri etiket üzerinde yer alabilecek. Çeşni ilavesiyle üretilen bulgurda ürün adı, çeşni adıyla belirtilecek.

Ürün etiketi üzerinde ürün adıyla aynı yüzde, ürüne ait çeşit adıyla en az aynı puntoda olmak üzere bulgurun elde edildiği buğday türü (Durum buğdayı, beyaz ekmeklik buğday, kırmızı ekmeklik buğday, kaplıca buğdayı) belirtilecek. Kırmızı ekmeklik buğdaydan elde edilen bulgurda "esmer" ifadesi ürün adıyla kullanılabilecek.

- Beslenme ve sağlık beyanları

Ürünlerin beslenme ve sağlık beyanları hususunda Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği, ürünlerin taşınması ve depolanmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, numune alma ve analiz metotlarında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğindeki hükümler uygulanacak.

Tebliğe aykırı davrananlar hakkında, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanacak.

Tebliğin yürürlük tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 1 Temmuz'a kadar tebliğ hükümlerine uyum sağlayacak. Bu tarihten önce üretilen ve yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Bulgur Tebliği hükümlerine uygun olan ürünler, raf ömrü boyunca piyasada bulunabilecek.