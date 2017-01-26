Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Görüntülerde insanları öldüren, insanlar üzerine bomba atanlar, bunu itiraf edenler, her türlü delili elde olanlar ayrı bir paket halinde niye yargılanmaz? Vatandaş bunu soruyor, ben de size soruyorum. Bunları ayrı yargılayın, bunlarla irtibatlı, bağlı olanları tekrar yargılayın. Vatandaşın yüreği soğusun." dedi.

Yıldırım, "Adli Veri Bankası Tanıtım Töreni"nde yaptığı konuşmada, bir yandan hak arama yollarının çoğaltıldığını, bir yanda da hizmetin vatandaşın ayağına götürüldüğünü belirtti.

Vatandaşın bilgi edinme hakkının anayasal güvence altına alındığını söyleyen Yıldırım, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkını getirdiklerini anımsattı.

15 Temmuz'dan sonra bir olağanüstü hal süreci yaşandığını dile getiren Yıldırım, FETÖ'yü sistemin içinden temizlemek, devletteki paralel yapılanmaya son vermek için olağanüstü halin devam ettiğini aktardı.

Başbakan Yıldırım, olağanüstü halin vatandaş için değil devlet için ilan edildiğine dikkati çekerek, bu alçak örgütün mensuplarının başka türlü temizlenme imkanı olmadığını söyledi.

Olağanüstü halin devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Olağanüstü hal dolayısıyla memuriyetten çıkarılanlarla ilgili yargı yolu biliyorsunuz kapalıydı ve bu yüzden de 70 bin civarında dosya, bireysel başvuru ile Anayasa Mahkemesinde bekliyordu. Şimdi en son yaptığımız düzenleme ile itiraz yolunu hukuki bir zemine kavuşturduk. Bu idari işlemler her bakanlıkta, her kurumda bugüne kadar yapılageldi. Buna da imkan veren Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümleri var ancak bunu yeterli görmedik. İleride bu davaların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitme ihtimaline karşı bir yeni düzenleme yaptık, bir itiraz komisyonu oluşturduk. Bu itiraz komisyonu 7 kişiden oluşturulacak. Atama şekilleri belli. 3'ü Başbakanlık, diğerleri Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yargıtay ve Danıştayın tetkik hakimlerinden HSYK tarafından seçilecek ve böylece oluşturulan bu komisyon, bu itirazları inceleyecek. Bu inceleme sonunda ya görevine iade edilecek ya da 'İdarenin verdiği karar doğrudur' diyecek. Bunu yaptıktan sonra artık bu kişilere yargı yolu açılmış olacak. Bulunduğu konuma göre ya Danıştaya gidecek ya da İdare Mahkemesine gidecek, ondan sonra kademe kademe hak arama yollarını deneyecek. En son bireysel başvuruya gidecek."

Bireysel başvurudan da sonuç alamayanların AİHM'e gideceğini vurgulayan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız bu düzenleme bir anlamda OHAL süresince dahi hak arama, yargı yolunun açılmasıdır. Böylece, bütün mağduriyetleri ortadan kaldıracak. Her ne kadar ihanet yapmış, suç işlemiş olsalar da Türkiye bir hukuk devleti, hukuk devletinin gereği de herkesin hakkını, hukukunu sonuna kadar aramasıdır, araması için zemin hazırlanmasıdır, yaptığımız budur. Bu itiraz mekanizmasını da önümüzdeki günlerde devreye alacağız. Böylece etkin itiraz sistemini de başlatmış olacağız. Burada verilen kararlar adli karar değil burada verilen kararlar idari kararların kesinlik kazanmasıdır. Dolayısıyla bu kararlar hak arama yollarını açmaya yarayan kararlar olacak."

- "Mağduriyetlerini önlemek bizim görevimizdir"

Hazırlanan mekanizmayla itiraz yapılabileceğini aktaran Yıldırım, "Yargılama yolunu açmış oluyoruz ama bu ülkeyi yıkmaya çalışanlar, tekrar sağdan soldan, arka kapıdan içeri giremezler. Bunu da bilsinler. Böyle bir imkan yok. Bu kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız, yılların biriktirdiği yıkıcı bir faaliyetle karşı karşıyayız. Ola ki tek tük kazaya kurban gidenler olabilir, mümkündür, bunların mağduriyetlerini önlemek hukuk devleti olarak da bizim görevimizdir. Bunun için bütün hukuki mekanizmaları eksiksiz çalıştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Merhamet duygusu ya da intikam duygusuyla değil adaletle muamele edeceklerini belirten Yıldırım, "Çünkü adalet mülkün temeli. Adalet olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Onun için hepimizin, hepinizin görevi, adaletin gecikmeden tecellisi için bütün imkanları seferber etmemiz lazım." dedi.

Vatandaşların "Silahı alan, insanları öldürenler belli, niye bunlar hala yargılanmadı?" diye kendisine sorduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Görüntülerde insanları öldüren, insanlar üzerine bomba atanlar, bunu itiraf edenler, her türlü delili elde olanlar ayrı bir paket halinde niye yargılanmaz? Vatandaş bunu soruyor, ben de size soruyorum. Bunları ayrı yargılayın, bunlarla irtibatlı, bağlı olanları tekrar yargılayın. Vatandaşın yüreği soğusun. 'İdam, idam' diye insanlar niye sokaklarda bağırıyor. Sonuç görmek istiyorlar. Tabii bu yargının işi, bunları yargı mensuplarına anlattığımız zaman bize bir sürü şey anlatıyorlar, anlamadığımız bir sürü tabirler söylüyorlar ama vatandaş bunların hiçbirine itibar etmiyor."

- "Bu yargılama 40 yılın hesaplaşmasıdır"

Vatandaşların elçisi olduğu için onların sıkıntılarını dile getirdiğini belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaştan ne duyuyorsam, ne dinliyorsam size söylemek durumundayım. Böyle bir fırsat da her zaman ayağıma gelmiyor. Dolayısıyla beklentimiz çok açık. Bu yargılama 40 yılın hesaplaşmasıdır, onun için burada ehem mühim meselesini iyice görmemiz lazım. Birinci dereceden darbeciler, ikinci dereceden örgüt mensupları, üçüncü dereceden onlara yardım yataklık edenler vesaire. Bu şekilde bir bakış açısıyla bu işi hızlandırırsak, bir an önce bunların sonuçları ortaya çıkarsa milletin hırsı da inecek, yüreği de soğuyacak. Böylece giden geri gelmiyor ama en azından 'Adalet tecelli etti, cezalarını buldu' diyecekler."

Yargılamada hızı artırmak için her gün yeni teknolojiler, uygulamalar geldiğini, bu uygulamaların vatandaşa tanıtılmasının önemli olduğunu belirten Yıldırım, kendisi ilk işe girdiğinde iki ayda aldığı sabıka kaydının, şimdi hemen bir tuşa basılıp alındığını söyledi.

Yıldırım, "Türkiye aslında çok mesafe katetti ama bu alçak FETÖ'cüler, katettiğimiz bu mesafeyi gölgelediler. Yargının hiç hak etmediği böyle bir olumsuz algıyı yaydılar. Şimdi süratle, bu ağırlıklardan, bu mikroplardan sistem temizlenecek ve yargı camiamız, adalet sistemimiz hem binalarıyla hem kararlarıyla en güzel şekilde milletin güvenini kazanacak, içeride dışarıda haksız tenkitlerin önüne geçeceğiz." dedi.



Başbakan Yıldırım, hayata geçirilecek sistemin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

- Törende "Adli Google" kamuoyuna tanıtıldı



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, "Adli Google" olarak nitelendirilen Adli Veri Bankası'nın, Erzincan adliyesinde nasıl uygulandığına ilişkin tanıtım filmi izlendi.



Konuşmaların ardından Başbakan Yıldırım, İzmir adliyesine videokonferans yoluyla bağlanarak İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.



Yıldırım'ın, "İşler kesat herhalde İzmir'de, bak salon bomboş." demesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Doğru, 3. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda olduğunu, bugün duruşma olmayan bir salon seçtiklerini belirtti.



Başsavcı Doğru, "Adalet Bakanı'ndan bir isteğiniz var mı hazır buradayken?" diyen soran Başbakan Yıldırım'a, bütün ihtiyaçlarının karşılandığını, hiçbir sıkıntılarının olmadığını söyledi.



Yıldırım'ın, "Bizim küçük bir sıkıntımız var, daha hızlı yargılama istiyoruz." karşılığını vermesi üzerine salonda renkli anlar yaşandı.



Başsavcı Doğru, İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili soruşturma ve kovuşturmaların sürdüğünü, çalışmaların süratli şekilde devam ettiğini belirtti.



Yıldırım, yakından takip ettiğini söylediği İzmir'de, son zamanlarda, suçun oluşmasından önce çok ciddi hazırlık çalışması yapıldığı belirtti. Başbakan Yıldırım, İzmir'de gerek sosyal medyadaki gerekse fiziki suçların önlenmesinde önemli başarılar elde edildiğini belirtti.



Programa, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, idari ve adli yargı temsilcileri ile diğer yetkililer katıldı.

(Bitti)





