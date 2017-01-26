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YEREL HABERLER  / SİNOP HABERLERİ
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Sinop'ta trafik kazası: 7 yaralı

26 Ocak 2017 Perşembe, 13:08

SİNOP (AA) - Sinop'ta 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Dursun Gökçe'nin kullandığı 57 DF 103 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat karayolunun Derecuma mevkisinde Güngör Çelik yönetimindeki 57 AS 280 plakalı otomobil ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in danışmanı Nebi Urgancı idaresindeki 06 ED 0820 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Gökçe ve Çelik ile Gamze ve Yunus Emre Çelik, Kübra ve Nazife Güngör ile Gül Dilek yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sinop ve Gerze'deki hastanelere kaldırıldı.

Milletvekili Maviş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza sırasında araçta bulunmadığını belirterek, yaralılara acil şifalar diledi.

Maviş, danışmanı Urgancı'nın da sağlık problemi olmadığını söyledi.

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