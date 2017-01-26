"16. Geleneksel Eğitim Sempozyumu"

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ANTALYA (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Türkiye'de özel okulculuğun çok geliştiğini belirterek, "2014-2015 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan destek uygulamasıyla öğrenciler adına özel okullarımıza şu ana kadar 2 milyar 103 milyon ödeme yapılmıştır. 315 bin 586 öğrenci bu destekten faydalanmaktadır." dedi.

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen, "Eğitimde Öngörüler" temalı "Geleneksel Eğitim Sempozyumu" Belek Turizm Merkezi'nde başladı.

Bakan Yardımcısı Erdem, burada yaptığı konuşmada, sempozyuma bin 200'ün üzerinde katılımcı olduğunu söyledi.

Türkiye'de özel okulculuğun oldukça güçlü bir yapıya sahip olduğunu ve tarih içerisinde her zaman önemli yer tuttuğunu vurgulayan Erdem, son yıllarda yapılan çalışmalarla sektörü destekleyerek, önündeki sorunları aşabilmesi amacıyla ciddi mevzuat düzenlemeleri yaptıklarını belirtti.

Erdem, bu yıl itibarıyla Türkiye'de 2 bin 747 anaokulu, bin 229 ilkokul, bin 383 ortaokul, 2 bin 533 ortaöğretim kurumu, 35 özel eğitim okulu, 12 yabancı okul, 19 milletlerarası okul, 60 azınlık okulu olmak üzere toplam 8 bin 18 özel okul bulunduğunu kaydetti.

Bakan Yardımcısı Erdem, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kanun hükmünde kararname ile terör örgütüyle irtibat, iltisak ve aidiyeti tespit edilerek bin 60 okulun kapatılmasına rağmen sektörün büyümesine devam ettiğini dile getirerek, "Ülkemizde özel okulculuğun ne kadar sağlam bir yer edindiğini göstermesi olması açısından bu sayılar önemli bir veri. Bir yıl içerisinde bin 60 okul kapanırken, bin 21 özel okulun açılması önemli." dedi.

- Özel öğretim teşvikleri

Bakanlığın özel sektör payını artırmak ve önündeki mevzuat sorunlarını çözmek amacıyla ciddi düzenlemeler yaptığını anlatan Erdem, bu alandaki teşvikler hakkında bilgi verdi.

Son üç yıldır öğrencilere vermeye başladıkları eğitim ve öğretim desteğinin öneminden bahseden Erdem, "Eğitim ve öğretim desteği özel okulculuğun büyümesinin yanı sıra resmi okullarımızın yükünün hafifletmesini de amaçlayan bir uygulamadır. 2014-2015 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan destek uygulamasıyla öğrenciler adına özel okullarımıza şu ana kadar 2 milyar 103 milyon ödeme yapılmıştır. 315 bin 586 öğrenci bu destekten faydalanmaktadır." diye konuştu.

Erdem, eğitim ve öğretim desteği sayesindeki alt ve orta gelir düzeyindeki birçok aileye, çocuklarını özel okullarda okutma imkanı sağlandığını, kontenjanlarını dolduramayan özel okulların kontenjanlarının bu şekilde sağlandığını belirtti.

OSB içerisinde faaliyet gösteren 26 okulda 21 bin 269 öğrencinin, OSB dışında ise bu yıl öğretime başlayan bin 132 öğrencinin eğitim öğretim gördüğüne değinen Erdem, destek verilecek alanların belirlenmesinde ülkenin ihtiyaç duyduğu alanların öncelikle belirlenerek, tespit edildiğini söyledi.

Erdem, özel okullarda okuyan öğrenci oranının yüzde 7,6'ya ulaştığını, 3-4 yıl önce bu oranın yüzde 3'lerde olduğunu ifade etti.

- Yurt dışına yatırım çağrısı

FETÖ'nün ülkenin başına getirdiği şeylerin ortada olduğunu ve çok dikkatli davranmak gerektiğini vurgulayan Erdem, şöyle konuştu:

"Yurt dışında da bir boşluk doğdu. Bu heyecanınızı yurt dışında da paylaşalım. Maarif Vakfı ile iş birliği yapın, istediğiniz ülkelere devletle ortak veya direkt kendiniz açın biz destek verelim. Türk okulculuk sistemini dünyaya da tanıtın. Gelin bunu hep beraber yapalım, buna çok ihtiyaç var çünkü gittiğimiz her yerde bu yapının yayılmış olduğu ülkelerdeki okullara çocuklarını gönderen insanlar çaresiz durumdalar. Devlet yetişmeye çalışıyor, elinden geleni yapıyor ama yeterli değil."

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Eş Başkanı Cem Gülan da bilginin paylaşılarak artan ortak bir hazine olduğunu, ülkeler arasındaki sınırların kalktığını söyledi.

Programa, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Semih Aktekin de katıldı.

Sempozyum, 28 Ocak'ta sona erecek.