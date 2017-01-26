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ORDU (AA) - Ordu'da 62 ilden sporcuların katıldığı Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası başladı.

Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda başlayan şampiyonada 482'i erkek toplamda 815 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın büyük bir coşkuyla başladığını söyledi.

Dört gün sürecek şampiyonaya katılımın oldukça yüksek olduğunu belirten Huysuz, "Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bugün itibariyle maçlar başladı. Her maç çekişmeli geçiyor. İnşallah hak edenlerin Türkiye şampiyonları olacak bir organizasyon olacak." dedi.

Huysuz, Orduluların da maçlara ilgi gösterdiğini, şampiyonanın Ordu'da düzenlenmesine katkı veren Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Altınordu Belediyesine teşekkür etti.

Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası 29 Ocak Pazar günü yapılacak maçlarla sona erecek.



