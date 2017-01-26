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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şehit polis Sekin'in adı çadır kentte yaşayacak

26 Ocak 2017 Perşembe, 13:15
Şehit polis Sekin'in adı çadır kentte yaşayacak

ŞANLIURFA (AA) - İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in ismi, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan çadır kentte sığınmacılar için yapılan pazar yerinde yaşatılacak.

Yaklaşık 32 bin sığınmacı kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük çadır kenti olan Suruç Konaklama Tesisleri'ne, Suriyelilerin alışveriş ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için pazar yeri kuruldu.

Pazar yerine, düzenlenen törenle, İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla büyük bir facianın yaşanmasını önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in adı verildi.

Çadır kent müdürü Mehmet Han Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesiste sığınmacıların her türlü ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Yönetim olarak, kurdukları pazar yerine şehit polis memuru Sekin'in isminin verilmesini arzu ettiklerini anlatan Özdemir, "Suriyelilerin de böyle bir talebi oldu. Bu ismin verilmesinde yaptığımız ön araştırmada, sığınmacıların da memnun olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Müdür yardımcısı Ahmet Demir de babasının yaklaşık 20 yıl önce terörle mücadelede şehit olduğunu belirtti.

Sekin'in, ülkesini, milletini, kendi canından vazgeçerek koruduğunu dile getiren Demir, Fethi Sekin'in isminin pazara verilmesinden gurur duyduklarını kaydetti.

- "Devleti için kendini feda eden birinin isminin verilmesi güzel"

Sığınmacılardan Mehmet Aliyan ise "Devleti için kendini feda eden birinin isminin çarşıya verilmesi güzel bir şeydir, yakışmıştır. Türkiye'nin şehidini ne kadar sevdiğini televizyonlarda gördük. Biz de çok üzüldük, keşke olmasaydı. Yazık oldu ama vatanı için şehit oldu." dedi.

Suriyeli Nasir Salih de Türkiye'de şehitlere çok önem verildiğini, isimlerinin okullar, yurtlar ve yerleşim birimlerinde ölümsüzleştirildiğini gördüğünü söyledi.

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