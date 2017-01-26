"Van'da bir itfaiye eri ile görev yapmış ilçelerimiz var"

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VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, kentte ve ilçelerinde durum tespiti yaptıklarını bildirdi.

Yaşar, Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şube Başkanı Abdullah Aras'ı ziyaretinde, belediye bünyesinde 4 bin 466 personel çalıştığını, bütçenin üçte ikisinin personel giderlerine ayrıldığını söyledi.

Hizmetteki aksamanın nedenlerinden birinin de personele ayrılan giderler olduğunu anlatan Yaşar, "980 milyon lira bir borç söz konusu. Kentte ciddi bir imar, ulaşım sorunu ve kentsel dönüşüm problemleri var. Mahkemelik olan imar durumuyla ilgili dosyalarımız var. Bu sorunların bir an evvel aşılması için gerekli çalışmaları yapıyoruz." dedi.

- "Gürpınar'da itfaiye aracının merdiveni yok"

Yaşar, Van ve ilçelerindeki imar ve kentsel dönüşümdeki sıkıntıların aşılmasıyla inşaat sektöründe ciddi bir canlanma olacağını vurguladı.

Görevlendirme yapılır yapılmaz ilçelerde incelemelerde bulunduklarını anlatan Yaşar, şunları kaydetti:

"İlçelerde ne yazık ki bir enkaz var. İtfaiye, su ve kanalizasyon idaresi ve yol yapı daire başkanlığında çok sağlıklı bir yapılanma yok. Sadece bir itfaiye eri ile görev yapmış ilçelerimiz var. Gürpınar'da itfaiye aracının merdiveni yok. Amacımız geçmişi eleştirmek değil. Kurumumuzla ilgili bir durum tespiti yapıyoruz. Çaldıran'da su isale hatları binaların altında kalmış. Herhangi bir arıza durumunda ne yapılacak, bunlar düşünülememiş. İlçelerdeki yapıların yüzde 90'nı ruhsatsız."

- Van Gölü sahilinde yol çalışması

Yaşar, borçların arkasına sığınarak hizmet yapmamak gibi bir düşünceleri bulunmadığını ifade etti.

Sağlıklı düşünüp iyi kararlar vereceklerini dile getiren Yaşar, "O yüzden kısa süre içinde mevcut olan bütün proje çalışmalarının biteceğine inanıyorum. Ulaşımda da yoğun bir çalışma var. Alternatif yolların açılması ve benzeri çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

Van Gölü sahilinde 2 bin 600 metrelik yol çalışması yürüttüklerini anlatan Yaşar, kente yeni bir otogar hizmet binasının yapılması için de proje hazırladıklarını anlattı.

Yaşar, sebze hali ve şehir ulaşımıyla ilgili sıkıntılar olduğunu ifade ederek, ulaşımı rahatlatmak için birim müdürleriyle çalışma yaptıklarını kaydetti.

