Suriyeli öğretmenlere hizmet içi eğitim

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ve Karkamış ilçelerinde geçici barınma ve eğitim merkezlerinde görevli Suriyeli öğretmenler, hizmet içi eğitime alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce Nizip ve Karkamış'taki geçici barınma ve eğitim merkezlerinde görevli Suriyeli öğretmenlere yönelik, ikincisi düzenlenen programa 700 kişi katıldı.

Nizip'teki Türkan Ömer Okan Anadolu Lisesinde 20 sınıfta verilen 11 günlük hizmet içi eğitimde, meslek kavramı ve öğretmenlik, meslek etiği, davranışların etik açısından yargılanması, profesyonellik, hizmette sorumluluk, adalet ve eşitlik hatırlama ile ders çalışma stratejileri, problem çözme ve bilgiyi ilişkilendirme gibi konular anlatılıyor.

Programla, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin öğrenim gören çocuklarına daha iyi eğitim verilmesi amaçlanıyor.