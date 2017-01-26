27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kurtulmuş, Memur-Sen’i ziyaret etti

26 Ocak 2017 Perşembe, 13:32

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Referandum sandığından evet çıkacağına inanıyoruz. 'Yeni bir Türkiye için, güçlü bir Türkiye için ben de varım, ben de evet diyorum.' diyerek bu kampanyaya destek veriyoruz. İnşallah hayırlısı olur, milletimizin önü açılmış olur." dedi.

Kurtulmuş, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve konfederasyona bağlı sendikaların başkanları ile bir araya geldi.

Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Kurtulmuş, Memur-Sen’in zor zamanlardan geçerek bugün sahip olduğu konuma yükseldiğini belirterek, "Memur-Sen’in ilk zamanlarını hatırlıyoruz. Rahmetli Mehmet Akif İnan’ın ve arkadaşlarının o zor şartlar içerisinde verdiği sendikal ve fikri mücadeleyi hatırlıyoruz. İmkanların olmadığı, üyelerin çok az olduğu, bu işe gönül vermiş, gerçekten gönlü zengin insanların bir elin parmaklarını geçmediği dönemlerden, çok şükür bugüne gelindi. Memur-Sen’in bu başarısı aslında Türkiye’de demokrasinin de gelişmesinin önemli göstergelerinden birisidir. Memur-Sen, bizim şahit olduğumuz üzere Türkiye’nin karşılaştığı antidemokratik bütün sorunlarla mücadele alanında hep demokrasi tarafında olmuştur." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Memur-Sen’in sadece ülke içerisinde değil, uluslararası camiada ve uluslararası sendikal hareketler içerisinde de etkin konuma gelmesinin, Türkiye açısından sevindirici olduğunu kaydetti.

- "Sandıktan ne sonuç çıkarsa çıksın, başımız gözümüz üstünedir"

Anayasa değişikliği teklifinin Meclisten geçmesiyle Türkiye’nin önemli bir viraja girdiğini anlatan Kurtulmuş, 1982 Anayasası’nın kabulünden itibaren Türkiye’nin siyasi gündeminde, anayasal reform fikrinin var olduğunu belirtti.

Bütün iktidarların, siyasi partilerin önemli bir kısmının hem seçim beyannamelerinde hem siyasi faaliyetleri içerisinde anayasanın değişmesi gerektiğini dile getirdiğini hatırlatan Kurtulmuş, 1982 Anayasası’nın bütün bu siyasal görüşlerin sonucunda 19’uncusu son değişiklik paketi olmak üzere, 18 kez değiştiğini ifade etti.

Türkiye’nin etkin bir yürütme mekanizmasına sahip olması, ülkede siyasi ve ekonomik istikrarın daha güçlü bir şekilde temin edilmesi amacıyla hazırlanan 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin TBMM’de milletvekillerinin oylarıyla kabul edildiğine işaret eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bugün, milletin huzuruna gidebilecek noktaya gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra da Yüksek Seçim Kurulu, muhtemelen en kısa süre içerisinde bir seçim tarihi verecek ve Türkiye sandığa gidecektir. Öncelikle şunu 'ama'sız, 'fakat'sız ifade etmek istiyorum. Sandıktan ne sonuç çıkarsa çıksın, başımız gözümüz üstünedir. Biz, demokrasiye inanan insanlarız. Millet egemenliğinin sadece bir sözden ibaret olmadığına, milletin her alanda söz ve karar sahibi olduğuna inanan insanlarız. Dolayısıyla sandıkta milletimizin vereceği karara saygılı olacağımızı, bugünden itibaren hep söylüyoruz. Bütün siyasi partilerden de aynı olgunluğu bekliyoruz. Nihayetinde sözün, kararın sahibi millettir. Ve millet kararını verecektir. İnanıyoruz ve ümit ediyoruz ki bu anayasa değişikliğiyle Türkiye, yeni bir döneme girecektir. Etkin bir yürütme, güçlü karar alma mekanizmaları, hızlı hareket eden bir icra ortamına Türkiye girecek. Başlanan ve başlanacak olan projeleri de Türkiye, çok hızlı bir şekilde tamamlayarak daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir."

Anayasa değişikliğinin, bir rejim değişikliği olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Israrla ve yanlış bir şekilde anlatıldığı gibi, bu anayasa paketiyle birlikte rejim değişikliğine ilişkin en ufak ne bir kelime ne de ihdas edilmiş olan herhangi bir husus söz konusu değildir. Aslolan burada bizim yapmak istediğimiz bir yönetim sistemi değişikliğidir." dedi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Egemenliğin, yegane kaynağı millet iradesidir. Referandum sandığından evet çıkacağına inanıyoruz. ‘Yeni bir Türkiye için, güçlü bir Türkiye için ben de varım, ben de evet diyorum’ diyerek bu kampanyaya destek veriyoruz. İnşallah hayırlısı olur, milletimizin önü açılmış olur.” değerlendirmesinde bulundu.

- "Memur-Sen olarak bu değişikliğin yanında olduğumuzu söylüyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise konfederasyona bağlı sendikaların başkanlarını tanıtmasının ardından, çalışmaları hakkında Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’a bilgi verdi.

Türkiye’nin tıkanan yollarının açılması konusunda olağanüstü gayret gösterdiklerini, 2010 referandumuna da destek verdiklerini vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"Referandum Türkiye’nin istikrarına hizmet edecek ana değişiklik olduğu için, bu istikrarın da bizim açımızdan son derece önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Memur-Sen olarak bu konuda destek vereceğimizi ifade ediyorum. Çünkü 93 yıllık cumhuriyette 65 hükümet. Her 1,5 yıla bir hükümetin düştüğü, koalisyon tartışmalarının Türkiye’yi yorgun ve bitkin bıraktığı bir tarihsel kesitten geliyoruz. Dolayısıyla istikrar ne kadar iyi olursa, ne kadar verimli hükümet etme süreçleri oluşursa Türkiye o kadar büyüyecek. O yüzden Memur-Sen olarak bu değişikliğin yanında olduğumuzu söylüyoruz."

Memurlara siyaset yapma hakkının da verilmesi gerektiğine işaret eden Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

"Seçme ve seçilme yaşı 18’e indirildi. Seçilme hakkının 18’e indirilmesi bizi memnun etti. Ama 40 yaşına gelmiş kamu görevlilerinin siyaset yapma hakkının olmaması, işçilerin siyaset hakkı olduğu halde, bu Türkiye’de düzeltilmesi gereken bir alan. Kamu görevlilerinin grev hakkının olmaması düzeltilmesi gereken bir alan. Ama bunlar da taleplerimiz olarak devam edecektir. Fakat bu değişikliği Türkiye’nin istikrarı olarak önemsiyoruz ve biz de varız diyoruz."

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’ın bu sözleri üzerine Kurtulmuş, parti olarak görüşlerinin, memurlara siyaset yapma imkanının sağlanması yönünde olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "İnşallah önümüzdeki süreçlerde başka anayasa değişiklikleri de olabilir. Bu konu önemlidir. Çok doğru söylüyorsunuz. Çok geniş bir kitlenin siyaset yasağına tabii tutulması kabul edilebilir bir şey değildir. Demokratik bir şey değildir. Hem memurların siyaset yapması hem memur sendikalarının grevli bir sendikacılığa kavuşması Türkiye demokrasinin olgunlaşması bakımından da doğru olacaktır. Biz de bu konuda her türlü desteği siyasi hayatımız boyunca vermeye gayret ediyoruz. İnşallah onun da vakti vardır. O değişiklikleri de yapmak mümkün olur." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Atama kararları
YEREL

ATAMA KARARLARI
Danimarka Parlamentosu'nda 1915 olaylarıyla ilgili alınan karar
YEREL

DANİMARKA PARLAMENTOSU'NDA 1915 OLAYLARIYLA İLGİLİ ALINAN KARAR
GÜNDEM ÖZETİNE EK
YEREL

GÜNDEM ÖZETİNE EK
GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM ÖZETİ / 27 OCAK 2017

Denktaş'tan Kıbrıs müzakereleri değerlendirmesi
YEREL

DENKTAŞ'TAN KIBRIS MÜZAKERELERİ DEĞERLENDİRMESİ
Süper Loto çekildi (2)
YEREL

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ (2)
Süper Loto çekildi (1)
YEREL

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ (1)
Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
YEREL

HENTBOL: ERKEKLER TÜRKİYE KUPASI
Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin darbe girişimi iddianamesi (3)
YEREL

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA İLİŞKİN DARBE GİRİŞİMİ İDDİANAMESİ (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KABULÜ
Tanzanya'da maden kazası
YEREL

TANZANYA'DA MADEN KAZASI
MHP Genel Başkanı Bahçeli:
YEREL

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ:
Osmanlıspor'a Brezilyalı orta saha
YEREL

OSMANLISPOR'A BREZİLYALI ORTA SAHA

Gambiya'da Devlet Başkanı Barrow ülkesine döndü
YEREL

GAMBİYA'DA DEVLET BAŞKANI BARROW ÜLKESİNE DÖNDÜ
MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Yanlışı bilerek işlemek, sonra yanlışlığın faturasından korkup gerçeği saklamak bir telaşın tezahürüdür. Siyaset tarihi bunlarla doludur. Biz yanlış yapmıyoruz ki telaşa kapılalım. Biz millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyoruz.&quot;
YEREL

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "YANLIŞI BİLEREK İŞLEMEK, SONRA YANLIŞLIĞIN FATURASINDAN KORKUP GERÇEĞİ SAKLAMAK BİR TELAŞIN TEZAHÜRÜDÜR. SİYASET TARİHİ BUNLARLA DOLUDUR. BİZ YANLIŞ YAPMIYORUZ Kİ TELAŞA KAPILALIM. BİZ MİLLET İÇİN EVET, DEVLET İÇİN EVET, CUMHURİYET İÇİN EVET, TÜRKLÜĞÜN BEKASI İÇİN EVET DİYORUZ."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Bunlar diyor ki; MHP'nin tabanı ile tavanı farklı düşünüyor. Dün söylenenler bugün inkar ediliyor, keskin dönüşler oluyormuş. Tekrar hatırlatıyor, yeniden söylüyorum, bizde taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır. Bizde tavan yoktur, ülkücü şuur hakimdir. Münkir ile mümin yan yana gelmez ama yalanla doğruyu aynı kazana atıp Türkiye'yi ateşe vermek isteyenler hep diz dize, yanak yanağadır.&quot;
YEREL

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "BUNLAR DİYOR Kİ; MHP'NİN TABANI İLE TAVANI FARKLI DÜŞÜNÜYOR. DÜN SÖYLENENLER BUGÜN İNKAR EDİLİYOR, KESKİN DÖNÜŞLER OLUYORMUŞ. TEKRAR HATIRLATIYOR, YENİDEN SÖYLÜYORUM, BİZDE TABAN YOKTUR, DAVA ARKADAŞLARIMIZ VARDIR. BİZDE TAVAN YOKTUR, ÜLKÜCÜ ŞUUR HAKİMDİR. MÜNKİR İLE MÜMİN YAN YANA GELMEZ AMA YALANLA DOĞRUYU AYNI KAZANA ATIP TÜRKİYE'Yİ ATEŞE VERMEK İSTEYENLER HEP DİZ DİZE, YANAK YANAĞADIR."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Devletin ayağa düşürülmemesi, milletin arada kaynayıp gitmemesi, vatanın hür ve bağımsız olarak devamı için müdahale gerekiyordu. Yüksek hedefleri benimsedik. Siyasi ahlak ve uzlaşmayla millete giden yolları araladık. Çarpık niyetlere karşı bütünleşip netleştik.&quot;
YEREL

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "DEVLETİN AYAĞA DÜŞÜRÜLMEMESİ, MİLLETİN ARADA KAYNAYIP GİTMEMESİ, VATANIN HÜR VE BAĞIMSIZ OLARAK DEVAMI İÇİN MÜDAHALE GEREKİYORDU. YÜKSEK HEDEFLERİ BENİMSEDİK. SİYASİ AHLAK VE UZLAŞMAYLA MİLLETE GİDEN YOLLARI ARALADIK. ÇARPIK NİYETLERE KARŞI BÜTÜNLEŞİP NETLEŞTİK."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Anayasa değişikliğindeki maksat, yürürlükteki hükümet etme sistemini tıkayan, kırılmasına ve dağılmasına neden olabilecek engelleri aşmaktır. Söz ve yetki Türk milletinindir. Toplumdaki değişim dinamiklerini fark eden siyaset aklının devlete kişilik kazandıran hukuki çerçeveyi belirlemesi doğal, hatta zorunludur. Bunun nihai onay merci Türk milletidir. Çareyi vesayet odaklarında, yabancı güçlerin emellerinde değil, millette gördük.&quot;
YEREL

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDEKİ MAKSAT, YÜRÜRLÜKTEKİ HÜKÜMET ETME SİSTEMİNİ TIKAYAN, KIRILMASINA VE DAĞILMASINA NEDEN OLABİLECEK ENGELLERİ AŞMAKTIR. SÖZ VE YETKİ TÜRK MİLLETİNİNDİR. TOPLUMDAKİ DEĞİŞİM DİNAMİKLERİNİ FARK EDEN SİYASET AKLININ DEVLETE KİŞİLİK KAZANDIRAN HUKUKİ ÇERÇEVEYİ BELİRLEMESİ DOĞAL, HATTA ZORUNLUDUR. BUNUN NİHAİ ONAY MERCİ TÜRK MİLLETİDİR. ÇAREYİ VESAYET ODAKLARINDA, YABANCI GÜÇLERİN EMELLERİNDE DEĞİL, MİLLETTE GÖRDÜK."
&quot;İhracatımız ocakta yüzde 10'un üzerinde artacak&quot;
YEREL

"İHRACATIMIZ OCAKTA YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE ARTACAK"
Soyuz kapsülü İngiltere'de sergilenecek
YEREL

SOYUZ KAPSÜLÜ İNGİLTERE'DE SERGİLENECEK
Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin darbe girişimi iddianamesi (2)
YEREL

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA İLİŞKİN DARBE GİRİŞİMİ İDDİANAMESİ (2)
Yunanistan'ın 8 FETÖ'cü darbecinin iadesini reddetmesi
YEREL

YUNANİSTAN'IN 8 FETÖ'CÜ DARBECİNİN İADESİNİ REDDETMESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KABULÜ
Ankara’daki FETÖ soruşturması
YEREL

ANKARA’DAKİ FETÖ SORUŞTURMASI