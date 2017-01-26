TESOB Başkanı Kara:

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TRABZON (AA) - Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, hükümetin meyve ve sebze fiyatlarındaki artışa müdahale etmek için çeşitli önlemler almak üzere çalışma başlatmasının piyasada memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Kara, yaptığı yazılı açıklamada, meyve ve sebze fiyatlarında meydana gelen orantısız artışa bir süre önce tepki göstererek, yetkililerden bu konuda önlem almalarını istediklerini anımsattı.

Tarladaki fiyatlarla, pazar ve marketteki fiyat arasında uçurum olduğunu savunan Kara, bu durumdan üreticinin de tüketicinin de memnun olmadığını ifade etti.

Kara, kamuoyunda yükselen tepkilere kayıtsız kalmayan hükümetin sebze ve meyve fiyatlarının artışını frenleyecek çeşitli önlemleri hayata geçirmek için çalışma başlattığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çalışma kapsamında daha ürünler dikilmeden çiftçiye para vererek bunu satın alan ve ürünün fiyatını kendi belirleyen aracılara bütünüyle sistemden el çektirilecek. Buradaki finansman açığı tarım birlik ve kooperatifleri aracılığıyla karşılanacak. Birlikler vasıtasıyla çiftçiye kredi muslukları sonuna kadar açılacak."

Çalışma kapsamında birtakım teşvik mekanizmalarının da hayata geçirileceğini belirten Kara, "Tüketici aynı anda ürünün tarla çıkış fiyatı ve satış fiyatını görebilecek. Yanlış hasat, nakliye ve paketleme uygulamalarının önüne geçmek için standartlar getirilecek. Bu uygulamalarla tedarik zincirinin kısaltılarak sektördeki aracıların azaltılması ve fiyatların düşürülmesi amaçlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kara, hükümetin meyve ve sebze fiyatlarındaki artışa müdahale etmek için çeşitli önlemler almak üzere çalışma başlatmasının piyasada memnuniyetle karşılandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sebze ve meyve satışlarındaki aracıların sistemden el çektirilmesiyle fiyatların makul seviyelere ineceğine inanıyoruz. Tarlada 1 liraya olan domatesi pazardan 8 liraya alıyorsak burada bir yanlışlık var. Sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli uyarıları yaparak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını göreve çağırmıştı. Biz de bu sürecin takipçisi olacağız. Hem üreticinin hem de tüketicinin haklarını sonuna kadar koruyacağız."