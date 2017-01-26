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ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) öncülüğünde başlatılan, Türkiye genelindeki sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği “Halep’te İnsanlık Ölmesin” kampanyası kapsamında toplanan yardımların tutarı 145 milyon liraya ulaştı.

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Mazhar Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, "Halep’te İnsanlık Ölmesin" yardım kampanyasına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

Vatandaşların ortaya koydukları dayanışma ruhuyla adeta tek yürek olduğunu ifade eden Bilgin, Suriye’de ve son dönemde Halep'te yaşananlara, sorumluluk sahibi hiçbir Müslüman'ın sessiz kalamayacağını vurguladı.

Suriye’de sıkıntılar başlar başlamaz harekete geçtiklerine ve bölgeye her türlü insani yardımı yaptıklarına işaret eden Bilgin, Halep’te yaşananların ardından da Diyanet İşleri Başkanlığı ve 9 sivil toplum kuruluşuyla, hem bölgedeki insani durumu iyileştirmek hem de uluslararası kamuoyunun dikkatini bu yöne çekmek amacıyla “Halep’te İnsanlık Ölmesin” yardım ve sosyal duyarlılık kampanyasını başlattıklarını hatırlattı.

- "Yardım makbuzuna ismimi 'Müslüman' yazın"

Halep’te yaşanan insanlık dramı sonrası il ve ilçe müftülükleri, TDV Genel Merkez ve şubelerine yapılan yardımlarda Anadolu insanının cömertlik ve kadirşinaslığına bir kez daha şahit olduklarını belirten Bilgin, "Elindeki tek yüzüğü getiren ancak makbuza isminin değil 'Müslüman' diye yazılmasını isteyen, bileziğini çıkarıp veren, çeyiz parasını getiren, aracını satıp Halepli Müslüman kardeşlerine gönderen hayırseverlerle karşılaştık. Bu kampanya sırasında insanı duygulandıran bunun gibi daha nice asil hareketlerle karşılaştık. İnsanımız alicenaplığını bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

Bilgin, kampanyaya, okullardan öğrenci yurtlarına, üniversitelerden sivil toplum kuruluşlarına ve iş dünyasına kadar toplumun farklı kesimlerinden geniş katılım olduğunu vurguladı.

Kampanya sırasında yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiğine ve bu yardımların kardeşlik ruhunu yansıttığına işaret eden Bilgin, "Halep’te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında yurt içi ve dışından nakdi olarak 75 milyon 684 bin 378 lira yardım yapıldığını, değeri 69 milyon 315 bin 622 lirayı bulan temel gıda maddeleri, temizlik ve barınma malzemeleri gibi ayni yardımlar ile 145 milyon liraya ulaşıldığını bildirdi.

Bölgedekilere, öncelikli olarak ihtiyaç duyulan temel gıda malzemeleri, giysi, soba, battaniye gibi yardımları ulaştırdıklarını ifade eden Bilgin, şimdiye kadar Türkiye genelinde il ve ilçe müftülükleri, TDV Genel Merkez ve şubeleri tarafından içerisinde gıda, giyecek, çocuk bezi ve battaniyenin olduğu 732 tır yardım malzemesi gönderildiğini açıkladı.

- İdlib’de koordinasyon merkezi kuruldu



Bilgin, 10 bin 800 ton gıda, 227 bin 690 adet barınma malzemesi, 2 milyon 137 bin 769 adet giyecek-ayakkabı, 250 ton temizlik malzemesi, 54 bin 800 paket çocuk bezi, 6 bin 336 halı, 146 bin mutfak malzemesi, 3 bin oyuncak, 22 bin 500 kırtasiye malzemesi, bin 90 adet anne çocuk setini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını kaydetti.

Tahliyelerin yapıldığı bölgede ailelerin ihtiyaç duyduğu malzemelerin ulaştırılması için İdlib’de koordinasyon merkezi kurduklarını vurgulayan Bilgin, “Suriye içerisindeki güvenli bölgelere de yardımlarımız ekiplerimiz tarafından ulaştırılıyor. İdlib’in Babul Hava bölgesinde kurulan TDV İdlib Koordinasyon Merkezi'nde, ihtiyaçlara göre depolarımızdan soba, battaniye, ekmek, kıyafet, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini, çadır kentlerde ve evlerde kalan Halepli ailelere ulaştırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bilgin, soğuk hava nedeniyle bölgede kışlık giysi noktasında ihtiyaç bulunduğunu belirterek, mevcut kışlık elbiselerin ihtiyaç sahiplerine daha kolay ulaştırılabilmesi için Eriha, Eddana ve Urim bölgelerinde de giysi dağıtım noktaları oluşturduklarını bildirdi.

"Halep’te İnsanlık Ölmesin" yardım kampanyasının devam ettiğini anımsatan Bilgin, kampanyaya büyük ilgi gösteren, verdikleri destekle Halep için seferber olan hayırseverlere teşekkür etti.