Anadolu Ajansı 2016 Yıllığı satışa çıktı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı'nın (AA), zengin haber ve fotoğraf arşivinden hazırladığı 2016 Yıllığı, seçkin kitap satış sitelerinde yerini aldı.

AA, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde yıllık hazırladı.

Zengin haber ve görsel materyallerden yararlanılarak oluşturulan yıllıkta, siyasetten sanata, ekonomiden spora, Türkiye ve dünyada 2016'da zihinlerde iz bırakan olaylar kronolojik bir aktarımla okuyucuya sunuluyor.

Yıllık, 1 Ocak-31 Aralık 2016'daki gelişmeleri gün gün içermesi dolayısıyla, arşiv tutkunları için de önemli bir kaynak eser niteliği taşıyor.

AA Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından tüm haber editörlüklerinin desteğiyle, titiz bir çalışmayla hazırlanan yıllıklarda yüksek çözünürlüklü 400'ün üzerinde fotoğraf bulunuyor. Yıllık, hem içerik hem grafik tasarım hem de editoryal süreçleriyle tamamen AA tarafından hazırlandı.



Arapça yayımlanan yıllık, ağırlıklı Arap coğrafyasındaki olayları, İngilizce yayımlanan yıllık da ABD ve Avrupa'daki önemli gelişmeleri içeriğinde barındırıyor.



Daha önceki yıllarda da yayımlanan ve büyük ilgi gören yıllık, internet kitap satış sitelerinde 50 TL'den satışa sunuldu.



Yıllığın kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin simge isimlerinden Ömer Halisdemir, şehit Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk, Küba'nın hayatını kaybeden lideri Fidel Castro, Hocaların Hocası olarak tanınan ünlü tarihçi Halil İnalcık, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, tüm zamanların en iyi boksörü olarak gösterilen Muhammed Ali, Beşiktaş'ı şampiyon yapan teknik direktör Şenol Güneş, Halepli Ümran bebek ve 15 Temmuz fotoğraflarına yer verildi.



- "Yıllığımızda 15 Temmuz ayrı bir bölüm olarak yer alıyor"



AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu, yıllıkta 15 Temmuz darbe girişimi gecesinden başlayarak Yenikapı Mitingi'ne kadar bütün olayları hiç atlamadan takip ettiklerini ve bunlara yer verdiklerini söyledi.



Mutanoğlu, "Türk demokrasisi açısından çok kritik dönemeçti. Yıllıkta özel bir bölüm olarak kullandık. O zamana kadar olaylara gün gün yer verirken, o gün zaman durdu. O geceyi dakika dakika anlatmaya başladık. O geceden sonrakileri ise saat saat tekrar vermeye başladık. Darbe girişimi meselesinin bizim yıllığımızda olması, gelecek için çok önemli kaynak olacak. Tarihe not düşüyoruz. Gerçekten atladığımız nokta olmasın istedik" dedi.



Darbe girişimi sürecinde Türkiye'deki bütün siyasi partilerin darbe girişimine büyük bir tavır koyduklarını hatırlatan Mutanoğlu, yıllığa da bunu yansıttıklarını vurguladı.



Yıllığın geniş kitlelere ulaştığını, Milli Kütüphane'ye, üniversitelere de gönderildiğini dile getiren Mutanoğlu, "Yurt dışındaki elçiliklere de gönderiyoruz. Darbe girişimi kitapçığımızın İngilizcesini ABD'de bütün kongre üyelerine gönderdik. Temsilciler Meclisi üyelerine gönderdik. Yıllığımız da kapakta ve içerisinde fotoğrafı olan herkese gönderilecek. Yıllıkta şehitlerimizin isimleri de yer alıyor. Şehit ailelerine de göndereceğiz. ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a da gidecek." diye konuştu.