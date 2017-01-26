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AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Ortaay'a saldırı

26 Ocak 2017 Perşembe, 13:41

HAKKARİ (AA) - AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Müslüm Ortaay, alışveriş yaptığı marketten çıktığı sırada bir kişinin saldırısına uğradı.

Ortaay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde ilçe merkezindeki bir marketten alışveriş yaptıktan sonra çıkış kapısına yöneldiğini söyledi.

Bu sırada bir kişinin saldırısına uğradığını anlatan Ortaay, "Beni dışarıya çıkarmaya çalışıyordu. Biraz kargaşanın ardından korumam beni içeri aldı. Vatandaşlar da yardıma gelerek beni marketin üst katındaki büroya çıkardılar. O anda Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve diğer vatandaşların haberi oldu. Saldırgan kaçtı." dedi.

Saldırıda yüzünden darbedildiğini belirten Ortaay, "Sağlık durumum iyi. Darbedildiğime dair rapor aldım. Güvenlik güçleri saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

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