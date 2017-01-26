Kocaeli'de FETÖ/PDY davası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski deniz subayının yargılanmasına başlandı.
Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" gerekçesiyle tutuklu bulunan İ.B.Ç. ile avukatı Raif Kandemir katıldı.
Duruşmada söz verilen İ.B.Ç, üzerine atılan suçları kabul etmediğini belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlemediğini savundu.
Cumhuriyet savcısı da sanığın yeniden cep telefonuna "ByLock" yükleyip yüklemediğinin, yüklediyse mesaj alıp almadığının araştırılmasına ve delillerin toplanmış olması nedeniyle de adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmesini talep etti.
Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşler Şubesine, sanığın "ByLock" kullanımına ilişkin detaylarının tespit edilmesine ilişkin yazı yazılmasına, sanığın adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.