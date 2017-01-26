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ORDU (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki babaevinde acı hakim.

Şehit Çalışkancı'nın Aşağı Bahçeler Mahallesi'ndeki babaevinin bulunduğu sokak, Ordu Büyükşehir Belediyesince Türk bayraklarıyla donatıldı.

Evinin önünde taziyeleri kabul eden şehidin babası Ahmet Ali Çalışkancı'yı yakınları teselli etmeye çalışıyor.

Çalışkancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun şehit haberini aldığı zaman tarifsiz bir acı yaşadığını dile getirdi.

Şehit oğlunun, üç çocuğundan en küçüğü olduğunu belirten Çalışkancı, şöyle devam etti:

"2 oğlum, bir de kızım var. Oğlum Kerem 25 yaşındaydı. Üniversiteyi bitirip geçtiğimiz yıl askere gitti, askerliğinin bitmesine yakın askeri sınavlara girdi. Biz istemesek de ısrarla askerde kalmak istedi. Oğlum 'Baba, 25 yaşındayım, kendi kararımı verecek yaştayım' deyince daha bir şey demedim. 6 ay sonra da acı haberi geldi."

Harekata katılan oğlunun, bulunduğu bölgeyi kendisine söylemediğini anlatan Çalışkancı, "Oğlum ablasını aramış ve 'Abla, El Bab'dayım, bunu babama söyleme' demiş. Oğlumun El Bab'da şehit olduğunu dün gece öğrendim. Vatan sağ olsun, başka ne diyeyim. Bu vatan hepimizin. Ahmet'in, Mehmet'in oğlu gitmezse başka kim gidecek." ifadelerini kullandı.

Köydeki evlerini oğlu Kerem ile yaptıklarını kaydeden Çalışkancı, "Bayramda buradaydı, evi beraber yaptık. Oğlum bekardı. Devamlı 'Evlendir beni' diyordu fakat kısmet olmadı." şeklinde konuştu.

Mahalle muhtarı Mevlüt Güney ise mahallelerinden şehit çıktığı için gururlu, bir o kadar da üzgün olduğunu belirtti. Güney, en son bir yıl önce görüştüğü şehit Çalışkancı'nın mert bir genç olduğunu söyledi.

Öte yandan, şehidin annesi Nerman Çalışkancı'nın İstanbul'da olduğu, taziyeleri burada kabul ettiği öğrenildi.