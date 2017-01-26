"Sihirli Keman" Bartın'da sahnelendi

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BARTIN (AA) - Aristide Christian Charpentier'in kaleme aldığı "Sihirli Keman” oyunu, Bartınlı tiyatroseverler ile buluştu.

Ebru Kara'nın yönetmenliğini üstlendiği, Abdulhamit Mutlu, Melek Tanker, Oğuzhan Özcan ve Melih Pamukçu'nun rol aldığı "Sihirli Keman” oyunu, Bartın Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Hakan Tartan ve Türkan Dündar tarafından çevirisi yapılarak sahneye taşınan tek perdelik oyunu, Bartın Gözde Birsöz Çocuk Yuvası'nda kalan çocuklar da beğeniyle izledi.

Oyunda, oğluyla yaşayan ayakkabı ustası Jules'e günün birinde sandık gelmesi ve babasının yanında çalışan Jacques ile arkadaşı Pierre arasında bunu açıp içindekilere sahip olmak için başlayan amansız mücadele anlatılıyor.