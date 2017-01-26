26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gıda etiketlerinde yeni dönem

26 Ocak 2017 Perşembe, 13:53

ANKARA (AA) - Gıda etiketlerindeki bilgilendirmenin doğru, açık ve tüketici için kolay anlaşılır olması sağlanacak. Bilgilendirmelerde gıdanın hastalıkları önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğuna dair ifadeler bulunmayacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, gıdaların etiketlenmesi başta olmak üzere, gıda hakkında bilgilendirmeyle ilgili genel kuralları, gereklilikleri ve sorumlulukları belirleyen "Türk Gıda Kodeksi̇ Gıda Eti̇ketleme ve Tüketi̇ci̇leri̇ Bi̇lgi̇lendi̇rme Yönetmeli̇ği̇", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, etiketlerdeki bilgilendirmeler, gıdanın başta doğası, özellikleri, bileşimi, miktarı, dayanıklılığı, menşe ülkesi, imalat veya üretim metodu olmak üzere başlıca nitelikleri açısından yanıltıcı biçimde olamayacak.

Bilgilendirmenin doğru, açık ve tüketici için kolay anlaşılır olması sağlanacak. Gıdanın sahip olmadığı etkilere veya özelliklere atıfta bulunarak bilgilendirme yapılmayacak.

Özel beslenme amaçlı gıdalarla ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gıdanın bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğuna yönelik bilgilendirme yapılamayacak. Bu tür özelliklere de atıfta bulunulmayacak. Söz konusu kurallar, gıdanın reklamı, görünüşü veya ambalajı için de uygulanacak.

- Sorumluluklar

Gıda hakkında bilgilendirmeden, gıdayı kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecisi sorumlu olacak. İthal edilen gıda hakkında bilgilendirmeden ise ithalatçı sorumlu olacak. Gıda işletmecileri, sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki gıda hakkında bilgilendirme mevzuatına uygun olmayan gıdaları tedarik etmeyecek.

İşletmeciler, faaliyetleri kapsamında, tüketiciyi yanıltacak veya bilinçli seçim yapma şansını azaltacak şekilde gıdaya ilişkin bilgilerde değişiklik yapamayacak.

- Gıdaya ilişkin bildirimler

Gıda işletmecileri, hazır ambalajlı gıdaların piyasaya arz edildiği dış ambalaj üzerinde gıdanın adı, tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi, özel muhafaza veya kullanım koşullarıyla işletmecinin adı ve adres bilgilerinin yer almasını sağlayacak.

İstisnalar saklı kalmak kaydıyla gıdanın adı, net miktarı, menşe ülke, beslenme bildirimi, bileşenleri, alerjiye veya intoleransa neden olan maddeler, bileşenlerin miktarı, tavsiye edilen veya son tüketim tarihleri, muhafaza ve kullanım koşulları, gıda işletmecisinin adı ve adresi, işletme kayıt numarası, uygun şekilde tüketimi mümkün değilse gıdanın kullanım talimatı, hacim bazında yüzde 1,2'den fazla alkol içeren içeceklerde alkol derecesi bilgilerinin belirtilmesi de zorunlu olacak.

Bakanlıkça onay şartı getirilen gıdaların etiketinde gıda onay numarasının yazılması zorunlu olacak.

Gıda hakkında zorunlu bilgilendirmenin, tüm gıdalar için hazır bulunması ve kolayca erişilebilir olması sağlanacak. Bilgilendirme, hazır ambalajlı gıdalarda doğrudan ambalajın üzerinde, yapıştırılmış veya iliştirilmiş bir etiket üzerinde bulunacak.

Hazır ambalajlı hale getirilmeksizin satılan veya satış yapılan işletmede tüketicinin talebi doğrultusunda paketlenerek satılanlarla doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş gıdalarda, talep edilmesi halinde, alıcılar zorunlu bilgilerin tümü hakkında bilgilendirilecek.

Toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye sunulan hazır ambalajlı olmayan gıdalarda gerekli bilgiler kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek şekilde menüler, yazı tahtaları, broşür benzeri araçlarla tüketiciye sunulacak.

Bilgilendirmelerde verilen bilgiler, diğer yazılı veya resimli unsurlar aracılığıyla herhangi bir şekilde gizlenemeyecek ve kesilemeyecek. Bu bilgilere ilişkin yazılar belirlenen ölçülere uygun şekilde olacak.

- Bilgilendirmeler Türkçe olacak

Uzaktan iletişim araçlarıyla satışa arz edilen gıdalarda zorunlu bilgilerin tümü teslimat sırasında sunulacak.

Gıda hakkında zorunlu bilgilendirme Türkçe yapılacak. Bu bilgilendirme Türkçe'ye ilaveten diğer ülkelerin resmi dillerinde de yapılabilecek.

Silinmeyecek şekilde işaretlenmiş ve bu nedenle herhangi bir etiket taşımayan tekrar kullanılabilen cam şişelerde, sadece belirlenen bilgilerin verilmesi zorunlu olacak.

Zorunlu bilgilerde hiçbir ticari marka veya ürünün içeriğini yansıtmayan özel ad gıdanın adı yerine geçemeyecek.

- Glutene vurgu yapılacak

Gıda, gluten içeriğine yönelik işlemden geçirilmiş ise atıf yapılan bilgilere ilave olarak, "gluten intoleransı olan bireyler için özel olarak formüle edilmiştir" veya "çölyak hastaları için özel olarak formüle edilmiştir" ifadeleri kullanılabilecek.

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31 Aralık 2019'a kadar bu hükümlere uymak zorunda olacak. Söz konusu tarihten önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek.

İLGİLİ HABERLER

KPSS soruşturması savcısını tehdit davası
YEREL

KPSS SORUŞTURMASI SAVCISINI TEHDİT DAVASI
Dünya Gümrük Günü
YEREL

DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yolları ihalesinde, 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 lira proje bedeli ve 5,5 yıllık yapım süresi dahil olmak üzere 16 yıl 2 ay 12 gün ile en kısa süreyi, Daelim- Limak - SK- Yapı Merkezi OGG'nın verdiğini açıkladı.
YEREL

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI AHMET ARSLAN, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ VE BAĞLANTI YOLLARI İHALESİNDE, 10 MİLYAR 354 MİLYON 576 BİN 202 LİRA PROJE BEDELİ VE 5,5 YILLIK YAPIM SÜRESİ DAHİL OLMAK ÜZERE 16 YIL 2 AY 12 GÜN İLE EN KISA SÜREYİ, DAELİM- LİMAK - SK- YAPI MERKEZİ OGG'NIN VERDİĞİNİ AÇIKLADI.
Dünya Gümrük Günü
YEREL

DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ
Motosikletlerde performans ve güvenlik artırılacak
YEREL

MOTOSİKLETLERDE PERFORMANS VE GÜVENLİK ARTIRILACAK
10 yaşındaki sörfçü, köpekbalığıyla aynı karede yakalandı
YEREL

10 YAŞINDAKİ SÖRFÇÜ, KÖPEKBALIĞIYLA AYNI KAREDE YAKALANDI
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: (2)
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ: (2)
Dünya Gümrük Günü
YEREL

DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ
AB'nin göç yetkilisinden dayanışma çağrısı
YEREL

AB'NİN GÖÇ YETKİLİSİNDEN DAYANIŞMA ÇAĞRISI
Bakan Işık, Milli Savunma Üniversitesini ziyaret etti
YEREL

BAKAN IŞIK, MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET ETTİ
OSTİM'de &quot;Endüstri 4.0 Çalıştayı&quot;
YEREL

OSTİM'DE "ENDÜSTRİ 4.0 ÇALIŞTAYI"
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: (1)
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ: (1)

Bakan Kaya AA Editör Masası'na konuk olacak
YEREL

BAKAN KAYA AA EDİTÖR MASASI'NA KONUK OLACAK
Haftanın MVP'si Bourousis
YEREL

HAFTANIN MVP'Sİ BOUROUSİS
Dünya Gümrük Günü
YEREL

DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ
Dünya Gümrük Günü
YEREL

DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ
&quot;Amacımız İran'ı kurumsal çerçevede Suriye'de siyasi çözüme dahil etmek&quot;
YEREL

"AMACIMIZ İRAN'I KURUMSAL ÇERÇEVEDE SURİYE'DE SİYASİ ÇÖZÜME DAHİL ETMEK"
Eski Kuzey Koreli diplomattan ülkesi hakkında iddia
YEREL

ESKİ KUZEY KORELİ DİPLOMATTAN ÜLKESİ HAKKINDA İDDİA
Başbakan Yıldırım: &quot;Türkiye, cumhuriyeti Büyük Atatürk'ün önderliğinde 1923'te kurmuş ve rejim tartışması 93 yıl önce o gün sona ermiştir. Türkiye cumhuriyettir, demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir, üniter yapısıyla, milletiyle, ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Ay yıldızlı bayrağı, bayrağımızdır; başşehri Ankara'dır. Bunların üzerinde kimse siyaset yapmasın, tezvirat üretmesin. Bu iş bu kadar açık ve nettir.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "TÜRKİYE, CUMHURİYETİ BÜYÜK ATATÜRK'ÜN ÖNDERLİĞİNDE 1923'TE KURMUŞ VE REJİM TARTIŞMASI 93 YIL ÖNCE O GÜN SONA ERMİŞTİR. TÜRKİYE CUMHURİYETTİR, DEMOKRATİK, LAİK, SOSYAL HUKUK DEVLETİDİR, ÜNİTER YAPISIYLA, MİLLETİYLE, ÜLKESİYLE BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜNDÜR. AY YILDIZLI BAYRAĞI, BAYRAĞIMIZDIR; BAŞŞEHRİ ANKARA'DIR. BUNLARIN ÜZERİNDE KİMSE SİYASET YAPMASIN, TEZVİRAT ÜRETMESİN. BU İŞ BU KADAR AÇIK VE NETTİR."
Himalayalar'daki çığ felaketi
YEREL

HİMALAYALAR'DAKİ ÇIĞ FELAKETİ
Türk atletler Avrupa turunda
YEREL

TÜRK ATLETLER AVRUPA TURUNDA
Filipinler'de &quot;Güzellik yarışması için tatil&quot; talebi
YEREL

FİLİPİNLER'DE "GÜZELLİK YARIŞMASI İÇİN TATİL" TALEBİ
Erdoğan'a Madagaskar Devlet Yüksek Nişanı verilmesi
YEREL

ERDOĞAN'A MADAGASKAR DEVLET YÜKSEK NİŞANI VERİLMESİ