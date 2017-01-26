TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Yeşildal:

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HATAY (AA) - AK Parti Hatay Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Üyesi Adem Yeşildal, yeni anayasa değişikliğinin güçlü ve tam bağımsız Türkiye için çok önemli olduğunu belirtti.

Yeşildal, yaptığı yazılı açıklamada yeni anaysa değişikliğiyle ilgili tartışmalarda gündemin rejim değişikliğine kadar getirilmesini eleştirdi.

Cumhuriyet'in ortak değer olduğunu ve tartışma konusu bile yapılamayacağını ifade eden Yeşildal, açıklamasında şunlara yer verdi:

''Yeni anayasa değişikliği güçlü ve tam bağımsız Türkiye için çok önemlidir. Milletin doğrudan yürütmeyi seçmesi söz konusu olacak. Bu da halkın egemenliği anlamını taşıyan Cumhuriyetimizi daha da güçlendirecek. Yapılacak anayasa değişikliğini muhalefetin rejim tartışması haline getirmeye çalışmasını da anlamsız buluyorum. Zira yapılan değişiklik yönetim yani yürütmenin seçimi ile ilgili bir değişikliktir. Mevcut sistemde halk milletvekillerini seçiyor ve milletvekilleri de hükumeti belirliyordu. Yeni düzenlemede halk iki farklı sandıkta, birinde milletvekilini, diğerinde de cumhurbaşkanını seçmek sureti ile yürütmeyi de doğrudan seçmiş olacak. Dolayısı ile milletimiz yasama organı üyeleri olan milletvekillerini de, yürütme organı oluşturan hükümeti de doğrudan seçecektir. Dolayısı ile Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın dediği gibi Cumhuriyetimizin kendisi de ortak değerleri de Türk milleti tarafından benimsenmiş ve hazmedilmiştir. Bu değerler hepimizin ortak değerleri ve hepimizin öz değerleridir. Bize göre Cumhuriyet ile ilgili tartışmalar 1923 yılında bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Bu değerler tartışma konusu dahi yapılmamalıdır''

Yeşildal, anayasa değişikliğiyle siyasi istikrar güçlendirilerek, kriz, kaos ve zayıf hükumetler döneminin kapanacağını kaydetti.

Yeni anayasayla erkler ayrılığının doğrudan halk tarafından seçimle sağlanacağını, erklerin birbirine etki ve baskı altına almasını engelleneceğini de altını çizen Yeşildal, ''Bu düzenleme ile daha hızlı ve dinamik kararlar alınabilecek ve buda coğrafyamızda her zaman barışın ve huzurun teminatı, mazlumların son limanı olan Türkiye Cumhuriyeti devletimizin daha da güçlenmesini sağlayacaktır. Bu pakete karşı çıkanlar ülkemizi sevmeyen ve güçlenmesinden rahatsızlık duyan dış mihraklar, PKK, PYD ve siyasi uzantıları DHKP-C, TİKKO, FETÖ, DEAŞ ve bilumum terör örgütleri ve siyasi uzantılarıdır.'' ifadelerini kullandı.

Yeşildal, ülkenin daha da güçlenmesini isteyen, ülkenin bağımsızlığını ve milli birliğini önemseyen, daha güçlü bir Türkiye'yi arzu eden toplumun tüm kesimlerinin siyasi görüş, ırk, mezhep, eğilim farkı gözetmeksizin desteklerini beklediklerini aktardı.



