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ABD askerinin başına çuval geçirme girişimine ilişkin dava

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:00
ABD askerinin başına çuval geçirme girişimine ilişkin dava

ADANA (AA) - Adana'daki İncirlik 10.Tanker Üs Komutanlığında bir ABD askerinin başına çuval geçirme girişiminde bulunulmasıyla ilgili Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 3 sanığın on ikişer yıl hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklar eski TGB Adana İl Başkanı Yalçın Semir Akarsu ile TGB üyesi Cenk Kızılırmak ve avukatları hazır bulundu. Diğer sanık eski TGB Genel Sekreteri Sinan Sungur ise duruşmaya katılmadı.

Başına çuval geçirilmek istenen ABD'li asker Nicholas Allen Rockwell duruşmaya gelmezken, ara celsede verdiği ifadede sanıklardan şikayetçi olup, "Kendileri bana yol tarifini sormuşlardı. Bir tanesi pantolonunun kemer kısmından tişörtünün altından beyaz renkli bir şeyler çıkarttı. Daha sonra çuval olduğunu anladım. Çuvalın ağız kısmını açarak üzerime yürüyerek kafamdan geçirmeye çalıştı. Bu esnada bana birkaç defa da yumruk atmaya çalıştı. Ben de bunu engelledim. Biri de aramızda geçen bu olayı cep telefonuyla kayıt altına almaktaydı." dediği belirtildi.

Sanık avukatları, İncirlik Üssü'ndeki etkinlikte çekilen fotoğrafları mahkemeye delil olarak sunup, "Etkinlikte herkes fotoğraf ve görüntü çekmiştir. Yasaklama yoktur, serbestlik vardır. İddialar çürütülmüştür." dedi.

Tanık olarak dinlenen Furkan Öztürk ve Volkan Taşman ise etkinliğe üniversite kulübü üyesi olarak kendilerinin de katıldığını belirterek, girişte üzerilerinin üstünkörü arandığını, fotoğraf makinesi ve cep telefonu konusunda uyarı yapılmadığını iddia ederek, herkesin çekim yaptığını anlattı.

Mahkeme hakimi, sanıklardan Sinan Sungur'un talimatla savunmasının alınması için duruşmayı erteledi.

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ile çok sayıda kişinin izlediği duruşma sonrası sanıklar adliye çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.

Üniversite öğrencisi, eski TGB İl Başkanı Yalçın Semir Akarsu ve TGB üyesi Cenk Kızılırmak, Çukurova Üniversitesi Kulübü öğrencileriyle 16 Nisan 2016'da İncirlik'teki 10. Tanker Üs Komutanlığında düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katılmış, etkinlik sonrası Akarsu ve Kızılırmak, ABD'li asker Nicholas Allen Rockwell'in başına çuval geçirmek istemişti. Cep telefonuyla çekilen görüntüler, dönemin TGB Genel Sekreteri Sinan Sungur'a gönderilmiş ve bunlar TGB 'nin internet sitesinden yayınlanmıştı.

Soruşturma kapsamında da sanıklar hakkında "Askeri yasak bölgelere girme" suçundan 5 yıl, "hakaretten" 2 yıl ve "Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'na aykırılık" suçundan da 5 yıl olmak üzere toplam on ikişer yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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