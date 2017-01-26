Yurtta kış

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SAKARYA (AA) - Sakarya ve Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Sakarya'da gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini fırtınayla kar yağışına bıraktı. Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü'nde kar kalınlığı 5 santimetreye yükseldi

Tipi şeklindeki kar nedeniyle vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarını tercih etti.

Etkileyici görüntülerin oluştuğu yüksek kesimlerde ise vatandaşlar kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Kar yağışı, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda da etkili oluyor. Karayollarında ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücülerin kontrollü ilerlediği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte kar yağışı 28 Ocak Cumartesi gününe kadar devam edecek.

- Bolu

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini arttırarak devam ettiriyor. Kar yağışının etkili olduğu anlarda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Öte yandan Abant Gölü, Gölcük Tabiat Parkı ve önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'ya gelen turistler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi, bazıları ise ormanlık alandaki yamaçlarda şambrel ve poşetlerle kaydı, at ve faytona bindi.

Ailesi ile Abant'a geldiklerini söyleyen Orhan Çolak, "Kızım Adapazarı’ndan, oğlum Ankara’dan geldi. Buraya kaymaya geldik. Çok güzel bir hava var. İyi kar yağıyor. Karın yağması da çocuklar için iyi oldu." dedi.