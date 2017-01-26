Mersin'deki sel

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MERSİN (AA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından, kentte yaşanan sel felaketinden zarar gören üye firmalara, yıllık aidatları ve munzam aidatlarının ödenmesinde kolaylık sağlanacak.

MTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Odanın Ocak Ayı Meclis Toplantısının Meclis Başkanı Mahmut Arslan başkanlığında gerçekleştirildiği bildirildi.

Odaya üye bazı firmaların sel felaketinden dolayı ciddi zararlarının olduğu belirtilerek, MTSO Yönetim Kurulu'nun bu üyelerin bir kısım aidat borcunun affedilmesi ve kalan borçlarının da gecikme zammı uygulanmaksızın yapılandırılmasıyla ilgili teklif hazırladığı ifade edildi.

Teklifin oy birliğiyle kabul edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu felaketten dolayı zarar gören oda üyelerinin AFAD Mersin İl Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, sigorta şirketi eksperleri, Vergi Dairesi Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşların herhangi birinden alacakları, mağduriyetlerini gösterir belge ile odaya yazıyla başvurmaları halinde, 2016 ve 2017 yılına ait tahsil edilmemiş yıllık aidatlarının affedilmesi, 2015 ve geçmiş dönem yıllık aidatları, 2016 ve geçmiş dönem munzam aidatları ile 2017 yılı için tahakkuk edecek munzam aidatlarını gecikme zammı alınmaksızın 2017 yılı haziran ayından başlayarak son taksidi 31 Aralık 2017 tarihine kadar olmak üzere 6 eşit taksitte ödeyebilmeleri yönünde karar alındı."