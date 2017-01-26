Kaçak yapıyla mücadelede havadan kontrol

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SAKARYA (AA) - Adapazarı Belediyesi, kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla insansız hava aracı "Drone"lardan yararlanacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İmar ve Teknik İşler Müdürlüğünce, belediyenin hali hazırda haritalarının güncellenmesi, ortofoto haritaları ile numarataj sisteminin daha düzenli yapılması ve imara aykırı kaçak yapı kontrolünün sağlanması amacıyla "drone" satın alındı.

İnsansız hava aracının kullanımı, Atatürk Stadı'nda personele uygulamalı olarak öğretildi. "Drone", hali hazırda haritaların güncellenmesi ve kaçak yapıyla mücadele gibi belediyenin birçok hizmetinde kullanılabilecek.

Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Deverenli, "drone" kullanımının son bir yılda belediyelerde hızla yaygınlaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda sadece Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından güvenlik amacıyla kullanılan 'drone'lar, artık belediyelerin de vazgeçilmezi oldu. Biz de İmar ve Teknik İşler birimi olarak, belediyenin hali hazırda haritalarının güncellenmesi, ortofoto haritalarının yapılması, numarataj sisteminin daha düzenli yapılması ve imara aykırı kaçak yapı kontrolünü sağlamak amacıyla belediyemizin birçok hizmetinde kullanabileceğimiz 'drone' satın aldık. Bilindiği gibi üzerine kamera ve fotoğraf çekme sistemi monte edilmiş olan bu araçlar, yukarıdan istediğimiz araziyi istediğimiz yükseklikte ve pozisyonda çekmemizi sağlayacak."