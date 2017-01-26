Myanmar'da yasa dışı avcılığa karşı fil koruma planı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

YANGON (AA) - Myanmar, ülkede son yıllarda artış gösteren kaçak avcılığa karşı filleri koruma altına almak için yeni proje başlattı.

Çevre Bakanı Ohn Win, Doğal Kaynaklar ve Çevre Koruma Bakanlığının (MONREC) Myanmar Fil Koruma Eylem Planını tamamladığını belirtti.

Planın, ülkedeki fillerin neslinin korunması için çok önemli olduğunu vurgulayan Ohn Win, "Fil koruma eyleminin aciliyeti, fildişi ticareti için yasa dışı avlanmadaki artıştan kaynaklanmaktadır." ifadesini kullandı.

Fil avcılığına karşı mevzuat içeren plan, vahşi ve evcil fillerin kayıtlarının tutulmasını öngörüyor.

Ayrıca planda kaçak avcılığın, fil ve fil parçalarının ticaretinin engellenmesinde kamu yardımı dahil hayvanları korumak için on yıllık öncelikler sıralanıyor.

Hükümet verilerine göre, son yedi yılda ülkede 133 fil kayboldu. Sadece geçen yıl kaybolan fil sayısının 25 olduğu bildirildi.

Bu arada Vahşi Yaşamı Koruma Derneği (WCS), yaklaşık 2 bin vahşi Asya filinin ve kereste endüstrisinde kullanılan 6 bininin, canlı hayvan ticareti için yakalanmasının yanı sıra fildişi, fil derisi ve diğer parçaları için yasa dışı avlanma tehdidi altında olduğunu açıklamıştı.

Myanmar'da yaklaşık 3 bin filin yaşadığı ifade ediliyor. Fil sayısındaki azalmanın nedeni olarak ormanlık alanların yok edilmesi ve fildişi ticareti için yasa dışı avlanma gösteriliyor.







