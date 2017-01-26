Erzurum'dan Halep'e 4 tır yardım malzemesi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, İnsan Yardım Derneği ve Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) iş birliği ile toplanan 4 tırlık yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi.

Suriye'deki mağdurlara gönderilmek üzere toplanan yardım malzemelerinin gönderilmesi sebebiyle Erzurum OSB Camisi önünde düzenlenen uğurlama töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu.

Suriye'deki Müslümanlar için dua edilmesinin ardından yardım malzemeleri tekbir ve salavatlarla Suriye'ye uğurlandı.

Erzurum İnsani Yardım Derneği Başkanı Bülent Güven, Erzurum OSB ile yaptıkları kampanyada 4 tırlık yardım malzemesi topladıklarını söyledi.

Yardımların Kilis üzerinden Suriye'deki muhacirlere ulaştırılacağını ifade eden Güven, "4 tırda özellikle un, kuru gıda, battaniye, kadın, erkek ve çocuk giysileriyle ayakkabılar bulunuyor. Bunları inşallah Suriye'ye ulaştıracağız. Erzurum'da dernek olarak bu güne kadar 40 tır yardım gönderdik. Bu acı son bulana kadar Erzurum'dan elimizden geleni yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz. Ülke ve millet olarak her zaman Suriye'deki Müslüman muhacir kardeşlerimizin yanında olacağız." diye konuştu.

Erzurum OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Güney ise Suriye'deki mağdurlar için ülke genelinde başlatılan yardım kampanyalarına destek olduklarını belirtti.

Geçen yıl 10 tır yardım malzemesini Suriye'ye gönderdiklerini hatırlatan Güney, "Bu yıl da 4 tırlık yardım malzemesi gönderiyoruz. Bu da Suriye'deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzun göstergesidir. Kardeşlerimizin bir an önce kendi ülkelerinde yardıma ihtiyaçları olmayacak şekilde yaşamalarını ümit ediyoruz. Bunun için de dua ediyoruz." ifadesini kullandı.



