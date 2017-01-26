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Akademik camiaya "YÖKDİL Sınavı"

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:20

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler ile sağlık alanlarında, adayların yeterliliğini belirlemeye yönelik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı sürecini başlattıklarını bildirdi.

Saraç, YÖK'te düzenlediği basın toplantısında, YÖKDİL Sınavı hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 2023'te dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefine ulaşabilmesinin, nitelikli bilgi üretimi, özellikle de nitelikli insan faktörüyle mümkün olabileceğine işaret eden Saraç, "Yeni YÖK" olarak yakın zamanda birçok yeni girişim başlattıklarını söyledi.

Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılan 100 tematik alanda 2 bin öğrenciye yönelik doktora bursu, ihtisaslaşma odaklı bin araştırma görevlisi kadrosu gibi projeleri başlattıklarını, doçentlik başvuru kriterlerinde düzenlemelere gittiklerini anlatan Saraç, yeni girişimlerin akademide olumlu değerlendirildiğini vurguladı.

Doktora öğrenciliği ve doçentlik başvurusunda baraj niteliğindeki dil sınavı sürecinin iyileştirilmesi yönünde talep olduğunu dile getiren Saraç, YÖKDİL Sınavı ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Uzun yıllardır akademik dünya, yapılan sınavın alana özgü olması yönünde beklenti içindeydi. Bu beklentinin karşılanmasına yönelik Yeni YÖK olarak görüşleri de dikkate alarak, kapsamlı bir çalışma başlattık ve mevcut YDS'nin yanında fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, güzel sanatlar dahil ve sağlık alanlarında, yani adayların üç alanda dil yeterliliğini belirlemeye yönelik YÖKDİL Sınavı sürecini başlattık."

- YÖKDİL ilk kez 5 Mart'ta

YÖKDİL Sınavı sorularının bilimsel ve rasyonel tarzda hazırlanacağını belirten Saraç, sınav sorularının hazırlanmasının Ankara Üniversitesi, sınavın organizasyonu ve uygulanmasının ise Anadolu Üniversitesince yürütüleceğini kaydetti.

Sınavın ilk kez 5 Mart 2017'de tek oturumda 30 ilde gerçekleştirileceğini bildiren Saraç, ilk kez sadece İngilizce alanında yapılacak sınavın, gelecek dönemlerde Almanca, Fransızca, Arapça olarak da genişletileceğini ve yılda iki kez gerçekleştirileceğini söyledi.

Sınava başvuruların 30 Ocak'tan itibaren "http://yokdil.yok.gov.tr" adresinden yapılacağını ifade eden Saraç, sınav ücretinin 75 lira olarak belirlendiğini dile getirdi.

YDS'ye her yıl ortalama 450-500 bin adayın başvurduğuna işaret eden Saraç, "Bu sınava, başta yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar olmak üzere, yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabilecek. Odak noktası, lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar." bilgisini paylaştı.

İlgili mevzuat düzenlemelerinde ve YDS'de doktora başvurularında en az 55 puan, doçentlik müracaatlarında ise en az 65 puan olması gerektiğini hatırlatan Saraç, YDS'nin süreceğini ve adayların her iki sınava da girebileceğini ifade etti.

- Yüzde 100 yabancı dil eğitim kurumları için yeni düzenleme

Yüzde 100 yabancı dille eğitim yapan programlardaki öğretim elemanları için de yeni sınav planladıklarını belirten Saraç, şunları kaydetti:

"Halen bu programlarda ders verebilmek için YDS'den 80 almak yeterli kabul ediliyordu. Ancak YDS, adayın sadece okuma odaklı açısından dil yeterliliğini değerlendirebiliyor. Halbuki yabancı dilde ders anlatacak akademisyenin dil yeterliliğinin konuşma ve dinlemede de olması gerekiyor. Geçen sene British Council'in bu hususta hazırlamış olduğu bir rapor vardı. Bu hususta ciddi tespitler ve vahim diye nitelendirebileceğimiz durumları dile getiriyordu o rapor. Bir dizi iyileştirmeyi hemen yapmıştık. Daha sonra orta vadede bir iyileştirme daha yapacağız, ona işaret ediyoruz. Bu kapsamda da çalışmamızı başlattık. Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız."

Misyon ve kalite odaklı olarak çalışmaları tüm alanlarda sürdürdüklerine dikkati çeken Saraç, "Türk yükseköğretim sistemimizi küresel ölçekte daha nitelikli hale getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz." dedi.

- YÖKDİL Sınavı YDS formatında

YDS ilkbahar sınavına 252 bin, sonbaharda da 170 bini aşkın adayın başvurduğunu anlatan Saraç, YÖKDİL Sınavı'nın yarım milyona yakın kişiyi ilgilendirdiğini bildirdi.

"Uzun yıllardan beri alana özgü sınavın olmayışının getirdiği sıkıntıları giderici, akademiye de yeni bir heyecan getirici bu projeyi sizlere duyurmak istedik." değerlendirmesini yapan Saraç, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Saraç, "YDS varken böyle bir sınava neden ihtiyaç duyulduğu" sorusu üzerine, "Uzun yıllardan beri adaylar, kendi ihtisas alanlarının dışında soruların sorulduğu bir dil sınavında, başarısızlığını buna bağlıyorlardı. Kendi alanlarının terminolojisini sorgulayan bir dil sınavının daha isabetli olacağı hususu bilim adamları ve ölçme ve değerlendirmeciler tarafından dile getiriliyordu. Bu yüzden böyle bir çalışma başlattık." diye konuştu.

Akademi camiasının sorunlarını dinlediklerini, bunlara birlikte çözüm aradıklarını vurgulayan Saraç, bu konunun da yükseköğretim camiasında rahatlama sağlayacağını umduklarını ifade etti.

YÖKDİL Sınavı'nın YDS formatında olacağını belirten Saraç, soru sayısı ve diğer konulara ilişkin ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacağını sözlerine ekledi.







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YEREL

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "YANLIŞI BİLEREK İŞLEMEK, SONRA YANLIŞLIĞIN FATURASINDAN KORKUP GERÇEĞİ SAKLAMAK BİR TELAŞIN TEZAHÜRÜDÜR. SİYASET TARİHİ BUNLARLA DOLUDUR. BİZ YANLIŞ YAPMIYORUZ Kİ TELAŞA KAPILALIM. BİZ MİLLET İÇİN EVET, DEVLET İÇİN EVET, CUMHURİYET İÇİN EVET, TÜRKLÜĞÜN BEKASI İÇİN EVET DİYORUZ."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Bunlar diyor ki; MHP'nin tabanı ile tavanı farklı düşünüyor. Dün söylenenler bugün inkar ediliyor, keskin dönüşler oluyormuş. Tekrar hatırlatıyor, yeniden söylüyorum, bizde taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır. Bizde tavan yoktur, ülkücü şuur hakimdir. Münkir ile mümin yan yana gelmez ama yalanla doğruyu aynı kazana atıp Türkiye'yi ateşe vermek isteyenler hep diz dize, yanak yanağadır.&quot;
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MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "BUNLAR DİYOR Kİ; MHP'NİN TABANI İLE TAVANI FARKLI DÜŞÜNÜYOR. DÜN SÖYLENENLER BUGÜN İNKAR EDİLİYOR, KESKİN DÖNÜŞLER OLUYORMUŞ. TEKRAR HATIRLATIYOR, YENİDEN SÖYLÜYORUM, BİZDE TABAN YOKTUR, DAVA ARKADAŞLARIMIZ VARDIR. BİZDE TAVAN YOKTUR, ÜLKÜCÜ ŞUUR HAKİMDİR. MÜNKİR İLE MÜMİN YAN YANA GELMEZ AMA YALANLA DOĞRUYU AYNI KAZANA ATIP TÜRKİYE'Yİ ATEŞE VERMEK İSTEYENLER HEP DİZ DİZE, YANAK YANAĞADIR."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Devletin ayağa düşürülmemesi, milletin arada kaynayıp gitmemesi, vatanın hür ve bağımsız olarak devamı için müdahale gerekiyordu. Yüksek hedefleri benimsedik. Siyasi ahlak ve uzlaşmayla millete giden yolları araladık. Çarpık niyetlere karşı bütünleşip netleştik.&quot;
YEREL

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "DEVLETİN AYAĞA DÜŞÜRÜLMEMESİ, MİLLETİN ARADA KAYNAYIP GİTMEMESİ, VATANIN HÜR VE BAĞIMSIZ OLARAK DEVAMI İÇİN MÜDAHALE GEREKİYORDU. YÜKSEK HEDEFLERİ BENİMSEDİK. SİYASİ AHLAK VE UZLAŞMAYLA MİLLETE GİDEN YOLLARI ARALADIK. ÇARPIK NİYETLERE KARŞI BÜTÜNLEŞİP NETLEŞTİK."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Anayasa değişikliğindeki maksat, yürürlükteki hükümet etme sistemini tıkayan, kırılmasına ve dağılmasına neden olabilecek engelleri aşmaktır. Söz ve yetki Türk milletinindir. Toplumdaki değişim dinamiklerini fark eden siyaset aklının devlete kişilik kazandıran hukuki çerçeveyi belirlemesi doğal, hatta zorunludur. Bunun nihai onay merci Türk milletidir. Çareyi vesayet odaklarında, yabancı güçlerin emellerinde değil, millette gördük.&quot;
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MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDEKİ MAKSAT, YÜRÜRLÜKTEKİ HÜKÜMET ETME SİSTEMİNİ TIKAYAN, KIRILMASINA VE DAĞILMASINA NEDEN OLABİLECEK ENGELLERİ AŞMAKTIR. SÖZ VE YETKİ TÜRK MİLLETİNİNDİR. TOPLUMDAKİ DEĞİŞİM DİNAMİKLERİNİ FARK EDEN SİYASET AKLININ DEVLETE KİŞİLİK KAZANDIRAN HUKUKİ ÇERÇEVEYİ BELİRLEMESİ DOĞAL, HATTA ZORUNLUDUR. BUNUN NİHAİ ONAY MERCİ TÜRK MİLLETİDİR. ÇAREYİ VESAYET ODAKLARINDA, YABANCI GÜÇLERİN EMELLERİNDE DEĞİL, MİLLETTE GÖRDÜK."
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