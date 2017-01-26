Ağrı'da FETÖ/PDY operasyonu

AĞRI (AA) - Ağrı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 23 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, soruşturmayı yürüten Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda il merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütle irtibatlı oldukları iddia edilen aralarında öğretmen, polis, asker, doktor, infaz koruma memuru ile zabıt katibinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere KOM Şubesine götürüldü.
Soruşturmanın devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.