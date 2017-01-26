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EYOF 2017'ye doğru

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:26
EYOF 2017'ye doğru


ERZURUM (AA) - Türkiye Kayakla Atlama Milli Takımı Antrenörü Pekka Niemela, Erzurum'da düzenlenecek 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) kullanılacak atlama kulelerinin hazır olduğunu belirterek, "Dünyadaki en güzel kayakla atlama tesislerinden birisi bu. Neredeyse her kayakla atlama kulesini gördüm ve bu benim favorim." ifadelerini kullandı.

Finlandiyalı Niemela, organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, daha önce ülkesinin yanı sıra Japonya ve Fransa'da, A takım seviyesinde antrenörlük yaptığını, Türkiye'de kayakla atlama branşının ilk kuşağını yetiştirdiğini belirtti.

İki senelik süreçte kayakla atlama branşında çok yol kat ettiklerini anlatan Niemela, "Bu branşta dördüncü seviyede Türkiye adına üç zafer elde ettik. Üçüncü seviyede zafere ulaştık. İkinci seviyede ilk puanlarımızı alarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde ettik. Bu durumdan dolayı da hem mutluyum hem de gururluyum." şeklinde görüşlerini aktardı.

Kayakla atlamada ilk kuşağını yetiştiren Türkiye için umutlu bir gelecek gördüğünü bildiren Niemela, şunları kaydetti:

"Türkiye, şu an ilk kayakla atlama jenerasyonuna sahip durumda. Bu jenerasyon da sonrakilerin yolunu açacak. İlk jenerasyon bir kültür ve gelenek yaratıyor. Gelenekler de bir jenerasyondan diğerine geçerken daha güçlenir. Biz de şu an özel bir şey yapıyoruz. Türkiye'nin kayakla atlama tarihinde ilkiz. Daha iyisini umut etmeye devam etmemiz gerekiyor. Yepyeni bir şeyin gelişiminde rol oynamak benim için önemli bir görev ve bunu çok ciddiye alıyorum."

Türkiye'deki çalışmalarında iki önceliğinin olduğunu anlatan Niemela, "İlk hedefim, eğitimine devam ettiğim ilk kuşağı mümkün olduğunca üst seviyelere taşımak ve Türkiye adına başarılara ulaşıp tarihe geçmek. İkincisi ise yeni sporcuları bu spora kazandırmak. Gelecek için hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.


- Atlama kuleleri EYOF'a hazır


Pekka Niemela, yaklaşık üç yıldır kullanım dışı olan Erzurum'daki atlama kulelerinin yeniden inşa edilerek çok daha iyi konuma getirildiğini anlatarak, şunları aktardı:

"Erzurum'daki atlama kuleleri EYOF için kesinlikle yeterli ve hazır durumda. Daha büyük organizasyonlar için de yeterli. Dünyadaki en güzel kayakla atlama tesislerinden birisi bu. Neredeyse her kayakla atlama kulesini gördüm ve bu benim favorim."


- "Bedir, herkesi şaşırtabilecek seviyede"


EYOF 2017'de kayakla atlama branşında Türkiye'nin tek temsilcisi olan Muhammed Ali Bedir'in hazırlıklarını değerlendiren Niemela, sporcusuna güveninin tam olduğunu bildirdi.

Niemela, Bedir'in EYOF için hazır olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Harika bir genç adam. Herkesi şaşırtabilecek seviyede. Kayakla atlama için ideal bir karaktere sahip. Hala çok genç ve biraz çalışmayla çok iyi işler başarabilir. İki buçuk yıl önce çalışmaya başladığımızda en iyi derecesi 65 metreydi, şimdi ise 141 metre. Bu iki yıldaki maksimum gelişim çok şeyi anlatmak için yeterli. Ama hala genç bir sporcu ve iniş çıkışlar yaşaması normal karşılanmalı. Umarım insanlar ondan çok fazla şey beklemezler. Kayakla atlamayı çok seviyor ve başarıya aç durumda. Onunla çalışmak muhteşem."

EYOF 2017, Erzurum'un ev sahipliğinde 11-18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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