Ardahan'da yaban hayvanları unutulmadı

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ARDAHAN (AA) - Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmayla Ardahan ovasında belirlenen farklı noktalara yaban hayvanları için yem ve ot bırakıldı.

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden biri olan Ardahan'da, yaban hayvanları için başlatılan yemleme çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Kentte bir süre önce yağan karın ardından özellikle geceleri soğuk hava yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor. Yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının imdadına da Orman ve Su İşleri ekipleri yetişiyor.

Orman ve Su İşleri Ardahan Şube Müdürü Temel Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan Ovası'nda belirledikleri iki farklı noktaya tahıl ve ot bıraktıklarını belirterek, "Bugün yılkı atlar için bir miktar ot, kuşlar için de Ardahan Ovası'ndaki dere yataklarına tahıl bıraktık." dedi.

Bölgede kar ve soğuk havanın etkili olduğunu ifade eden Şimşek, "Özelikle yılkı atlar için zor şartlar mevcut. Biz de bu zor şartları yem vererek kolaylaştırmaya çalışıyoruz çünkü bu yılın kışı son derece ağır. Önceki yıllara oranla yemleme çalışmamız daha fazla gerçekleşiyor." diye konuştu.



