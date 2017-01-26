26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AMASYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:29
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


Stat: 12 Haziran

Hakemler: Özkan Çeliker, Mehmet Kısal, Gökmen Olgaç

Yeni Amasyaspor: Rasim Mutlu, Kaan Yüksel, Barış Baltürk, Mehmet Balban, Orhan Gazi Kelce (Dk. 62 David Simbo), Muhammed Emin Bakan, Engin Kankal, Cumaali Bulut (Dk. 76 Mikail Usta), Hakan Açıkalın, Muhammet Emin Gül, Rıdvan Güler

Göztepe: Yavuz Aygün, Emre Aygün, Soner Dikmen, Emre Can Coşkun, Mehmet Umut Nayir, Sandro (Dk. 75 Metin Acet), Salim İyik, Sinan Özkan, Tayfun Bingöl, Leroy George, Canberk Dilaver

Goller: Dk. 13 Muhammet Emin Gül, Dk. 35 Hakan Açıkalın, Dk. 43 Kaan Yüksel (Yeni Amasyaspor), Dk. 50 ve Dk. 82 Mehmet Umut Nayir (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 60 Kaan Yüksel, Dk. 78 Mikail Usta (Yeni Amasyaspor), Dk. 78 Leroy George (Göztepe)


AMASYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yeni Amasyaspor, TFF 1. Lig temsilcisi Göztepe'yi 3-2 yendi.

Grupta iddiası bulunmayan iki takım, son iki sırayı paylaşarak kupaya veda etti.

İLGİLİ HABERLER

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
YEREL

HENTBOL: ERKEKLER TÜRKİYE KUPASI
OKA kayıtdışı istihdamla mücadele ediyor
YEREL

OKA KAYITDIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE EDİYOR
Yeşilırmak'ta ceset bulundu
YEREL

YEŞİLIRMAK'TA CESET BULUNDU
OMÜ tüp bebek Amasya toplantısı ve gezisi
YEREL

OMÜ TÜP BEBEK AMASYA TOPLANTISI VE GEZİSİ