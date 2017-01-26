Kardan yolu kapanan köydeki hasta kurtarıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar ve tipi dolayısıyla yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
İlçeye 15 kilometre uzaktaki Dedeler köyünde rahatsızlanan göz tansiyonu hastası Fırat Arslan'ı (35), yakınları araçla hastaneye götürmek istedi.
Kar ve tipiden kapanan yolda araçla yaklaşık 1 kilometre ilerleyebilen Arslan'ın yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
Kaymakamlık tarafından yönlendirilen İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, 2 saatlik çalışmanın ardından hasta ve yakınlarına ulaştı.
Arslan, sağlık ekiplerince köyde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hasta yakını Cüneyt Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, köy yolunda tipinin etkili olduğunu belirterek, "Çok kar yağmıştı. Gidemedik. Ağabeyimin gözleri çok ağrıyordu, bayağı şişmişti. Ambulans çağırdık, ekipler geldi. Hastamız hastaneye götürüldü. Ekiplere teşekkür ederiz." dedi.